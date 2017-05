Simone Marino straordinario! Compie l’impresa della vita ed è oro europeo

Arriva la prima medaglia d’oro per l’Italia agli Europei a Kocaeli (Turchia). Simone Marino fa una vera impresa e sconfigge in finale per la categoria +84 kg il turco Enes Erkan, atleta molto esperto e due volte campione del mondo.

Una finale gestita in modo perfetto dall’azzurro, che ha trovato il primo yuko dopo pochi secondi, con un pungo alto, mettendo subito in difficoltà il turco. Dopo 40” è arrivato un altro yuko, portando il punteggio sul 2-0. A questo punto Erkan ha provato a forzare per cercare l’ippon, ma senza successo. Marino trova quindi la vittoria per 2-0, conquistando una splendida medaglia d’oro.

Si tratta del primo grande risultato della carriera per questo giovanissimo atleta, che rappresenta uno dei talenti più grandi dell’Italia in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Argento, invece, per Sara Cardin.

