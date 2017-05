Chamizo, oro con vista sui Mondiali. Caneva: "È uno che non molla mai"

Frank Chamizo ha illuminato d’azzurro la giornata di ieri ai Campionati Europei di lotta 2017, organizzati nell’arena di Novi Sad, in Serbia. L’italo-cubano, già campione europeo e mondiale della categoria 65 kg della lotta libera, si è imposto questa volta tra i 70 kg, spodestando in finale il polacco Magomedmurad Gadzhiev, che aveva invece trionfato lo scorso anno a Riga, per 4-3.

Il team manager azzurro Lucio Caneva si è così espresso dopo la medaglia d’oro conquistata dall’italo cubano: “Lo sapevamo che sarebbe stata dura, ma Frank è un grande campione e ha dimostrato di esserlo sempre, anche durante la preparazione che ci ha portato qui. Ha dimostrato di avere grande volontà e motivazione e di essere veramente un atleta che non molla mai. Questo oro ci galvanizza, ma siamo consci che è solo una tappa di avvicinamento ai Mondiali di Parigi“.

Ricordiamo che ad agosto Chamizo proverà a conquistare la terza medaglia mondiale in tre categorie di peso differenti, dopo aver ottenuto il bronzo della categoria 55 kg nel 2010 con i colori cubani e l’oro della categoria 65 kg nel 2015 per l’Italia.

