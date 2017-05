Chamizo trionfa a Novi Sad nella nuova categoria: è ancora campione europeo!

Frank "Spartacus" Chamizo si è confermato Campione d'Europa di lotta libero, anche nei 70 chilogrammi stile libero, categoria nella quale gareggiava per la prima volta a così alti livelli. L'imperatore è sempre lui, dunque. L’italo-cubano, campione europeo e mondiale della categoria 65 kg, nonché medagliato di bronzo a Rio 2016, era naturalmente l’azzurro più atteso della manifestazione della città serba di Novi Sad. Chamizo ha iniziato il proprio percorso dagli ottavi di finale, ontro l’ostico azero Ruslan Dibirgadzhiyev, ventottenne che fu campione europeo nel 2014, e che vanta anche una medaglia di bronzo ottenuta ai Giochi Europei di Baku 2015. Nonostante il caucasico fosse più avvezzo a questa categoria, l’azzurro non ha avuto particolare problemi ad imporsi per 6-0.

Qualificato ai quarti di finale, Chamizo ha sfidato il venticinquenne moldavo Mihail Sava, che vanta un bronzo mondiale vinto nel 2014 tra i 65 kg. Il match è stato ancora più dominato dall’azzurro rispetto a quanto accaduto in quello precedente: l’italo-cubano, infatti, ha avuto bisogno di un paio di minuti per imporsi con il punteggio di 10-0 (il match termina quando uno dei due atleti ha un vantaggio di almeno dieci punti).

In semifinale, il lottatore di Matanzas ha affrontato il rumeno Adrian Ionuţ Moise, tre volte quinto nelle ultime tre edizioni della rassegna continentale, che in precedenza si era imposto per 5-1 sull’ungherese Zsombor István Gulyás. Anche in questo caso, Chamizo si è dimostrato nettamente superiore nei confronti dell’avversario, mettendo a segno un nuovo 10-0.

" Lo sapevamo che sarebbe stata dura ma Frank è un grande campione e ha dimostrato di esserlo sempre, anche durante la preparazione che ci ha portato qui. Ha dimostrato di avere grande volontà e motivazione e di essere veramente un atleta che non molla mai. Questo oro ci galvanizza ma siamo consci che è solo una tappa di avvicinamento ai Mondiali di Parigi. (Caneva, Team Manager) "

La finale ha visto affrontarsi due campioni europei in carica: Chamizo, che lo scorso anno si impose tra i 65 kg, ha infatti affrontato il ventinovenne russo naturalizzato polacco Magomedmurad Gadzhiev, che difendeva proprio il titolo della categoria 70 kg e che in bacheca vanta anche due argenti continentali. L’azzurro ha iniziato brillantemente l’incontro, sottomettendo l’avversario e poi ribaltandolo per portarsi sul 4-0. Nella seconda ripresa, il polacco ha tentato di attaccare in modo più convinto, mentre Chamizo ha mostrato un atteggiamento eccessivamente difensivo, che ha permesso all’avversario di rimontare, seppur tardivamente, fino al 4-3. Chamizo conquista dunque il suo secondo titolo europeo in due categorie differenti, sciogliendo qualsiasi dubbio sulla sua competitività tra i 70 kg.

I vincitori della categoria 70 chilogrammi

ORO - Frank Chamizo (ITA)

Argento - Magomedmurad Gadzhiev (POL)

Bronzo - Ruslan Dibirgadzhiyev (AZE)

Bronzo - Israil Kasumov (RUS)