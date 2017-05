Grande bronzo di Sara Da Col! L’Italia torna sul podio femminile agli Europei di lotta 8 anni dopo

La città serba di Novi Sad ospita i Campionati Europei di lotta 2017, in programma da martedì 2 a domenica 7 maggio. Quest’oggi sono stati assegnati i primi quattro titoli continentali in palio nella lotta libera maschile e femminile.

La categoria 63 kg femminile ha regalato un’inaspettata soddisfazione ai colori italiani: merito della ventiquattrenne Sara Da Col, che fino ad ora aveva ottenuto solamente un bronzo ai Campionati del Mediterraneo. L’azzurra, esentata dal primo turno grazie al sorteggio, aveva affrontato ai quarti la forte polacca Monika Ewa Michalik, veterana trentasettenne che vanta dieci medaglie europee, compresi tre titoli. Michalik non ha avuto problemi a domare l’azzurra, imponendosi con il punteggio massimo di 10-0.

Nonostante la sconfitta, Da Col ha approfittato della finale raggiunta da Michalik per qualificarsi direttamente per il match valido per la medaglia di bronzo, vista l’assenza di avversarie negli eventuali ripescaggi. I pronostici erano tutti favorevoli alla ventinovenne lettone Laura Skujiņa, già bronzo mondiale nel 2014, ed in effetti la lottatrice baltica conduceva per 2-1 fino a pochi secondi dalla fine. Da Col ha a quel punto sferrato l’ultimo disperato attacco, che le ha regalato due punti. I tecnici lettoni hanno a quel punto tentato la via del video check, ma il risultato è stato un ulteriore punto per l’azzurra, che conquista il bronzo con il punteggio di 4-2, riportando l’Italia su un podio continentale femminile otto anni dopo l’italo-francese Francine De Paola.

L’altra medaglia di bronzo è andata alla forte ucraina Yuliia Tkach Ostapchuk, campionessa mondiale nel 2014, che ha schienato la russa Inna Trazhukova dopo essere stata in svantaggio per 7-0. In finale, invece, Monika Ewa Michalik ha conquistato per la quarta volta in carriera il titolo europeo, imponendosi in rimonta sulla bulgara Taybe Mustafa Husein, al termine di un incontro combattutissimo, col punteggio finale di 2-2.

