Iran rilascerà visti alla squadra di lotta USA dopo lo stop al 'travel ban'

L'Iran rilascerà i visti per la squadra di lotta degli Stati Uniti in modo che possa partecipare alla Freestyle World Cup, uno degli eventi più prestigiosi della disciplina, in programma il 16 e 17 febbraio a Kermanshah. Lo riferisce l'agenzia di stampa iraniana Irna, citando un annuncio del portavoce del ministero degli Esteri, Bahram Ghasemi. Si tratta di un ribaltamento della decisione annunciata venerdì 3 febbraio quando, in risposta al 'travel ban' introdotto dal presidente Usa Donald Trump il venerdì precedente, Teheran aveva annunciato che avrebbe impedito alla squadra americana di partecipare alla gara, bloccando appunto i visti. Il portavoce del ministero degli Esteri spiega che la scelta di emettere i visti per la squadra dipende anche dalla decisione del giudice federale di Seattle di "fermare l'esecuzione di restrizioni discriminatorie contro l'ingresso di cittadini iraniani in America", si legge su Irna. Ghasemi, tuttavia, non ha precisato se sarà consentito l'ingresso nel Paese agli americani attualmente in possesso di visti per l'Iran, né se saranno emessi altri nuovi visti per cittadini Usa. L'ordine esecutivo firmato da Trump lo scorso 27 gennaio, ora sospeso a livello nazionale a seguito della decisione del giudice, bloccava per 120 giorni gli ingressi di tutti i rifugiati negli Usa e vietava per 90 giorni l'ingresso negli Usa ai cittadini di sette Paesi a maggioranza musulmana (cioè Iran, Siria, Iraq, Somalia, Sudan, Yemen e Libia).