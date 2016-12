Amanda Nunes batte Ronda Rousey per TKO in soli 48 secondi

Niente da fare. Un match mai cominciato, mai in discussione, e finito dopo appena 48 secondi. Il terzo più veloce di sempre in nella categoria "gallo" femminile. Doveva essere il ritorno, dopo più di un anno, di Ronda Rousey, ma per l'ex Regina delle arti marziali si è trattato invece di un puro e vero massacro da parte della campionessa brasiliana Amanda Nunes che si è così confermata campionessa di categoria.

Le parole della vincitrice

"Mi allena duramente, ho tutto il team con me, tanti ragazzi che si dedicano a me in palestra e mi hanno reso un atleta incredibile. Mi hanno spinto verso un altro livello. Quello che è successo è folle. Questo momento è il mio momento. Ronda Rousey ha fatto moltissimo per questo sport, quindi la ringraziamo. Adesso sono io la campionessa e l'ho dimostrato a tutti. Ho preparato la mia mente, il mio spirito ed il mio corpo per questo match. Sapevo che il pubblico amava Ronda Rousey, ma nessuno potrà portarmi via questa cintura. Ero veramente pronta per questo incontro e stasera ho dimostrato a tutti che sono la migliore del pianeta. Adesso dimenticatevi di Ronda Rusey".

Rousey pronta per il ritiro?

Per l'ex campionessa si è trattato di un ritorno amaro sul ring, dopo più di un anno d'assenza in seguito ai traumi incassati nel novembre del 2015 nel ko contro Holly Holm Si tratta dunque del secondo ko consecutivo per Ronda, classe 1987, che aveva già spiegato alla vigilia che quello contro la Nunes sarebbe potuto essere il suo ultimo incontro.