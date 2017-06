Gajser costretto al forfait per un infortunio alla spalla: probabile rientro a fine mese

Era nell’aria e purtroppo è arrivata l’ufficialità: Tim Gajser non prenderà parte al prossimo MXGP, in programma nel week-end che sta per arrivare sulla pista di Orlyonok, in Russia, valido per la decima prova del Mondiale 2017. Il campione del mondo in carica soffre di un problema alla spalla fratturata e che già lo aveva costretto al forfait nel precedente round iridato, disputato in Francia il 28 Maggio.

Al fine di guarire dal danno fisico, il 20enne sloveno dovrà osservare un periodo di riposo, ed il probabile rientro in gara avverrà a fine mese, in occasione della prima tappa italiana del Mondiale Motocross sulla pista di Ottobiano. Tale stop forzato compromette ulteriormente, ed in maniera definitiva, le chance di lotta al titolo per Gajser, scivolato in quarta posizione nella generale dopo le ultime difficili settimane, a -86 dal nostro Antonio Cairoli.

davide.brufani@oasport.it