GP Lombardia Ottobiano 2017: Tony Cairoli vuole allungare su Desalle e Paulin

Nel prossimo fine-settimana, a Ottobiano (Pavia), andrà in scena l’undicesimo Round del Campionato del Mondo Motocross 2017. Il leader della classifica generale della classe regina MXGP è sempre il nostro Tony Cairoli (+47 su Clement Desalle e +48 su Gautier Paulin), grazie ad una prima parte di stagione contraddistinta da tre vittorie e altrettanti podi, conquistati soprattutto dopo aver risolto quel “problema-partenze” che lo attanagliava da un po’…

A febbraio, era stato proprio il fondo sabbioso di Ottobiano a dare il là ad una stagione fin qui davvero positiva per il fenomenale rider siciliano: in Lombardia, infatti, TC222 vi ha vinto gli Internazionali d’Italia di Motocross (antipasto del Mondiale Motocross) ed ora ha tutte le intenzioni di ripetersi “a livello iridato” davanti al suo pubblico adorante…

Allo stesso tempo, però, Tony non rischierà più del dovuto perché nel cross gli infortuni sono sempre dietro l’angolo (vedi Gajser quest’anno) e, in ottica classifica generale, 47 lunghezze di vantaggio sul secondo in graduatoria rappresentano un buon margine di sicurezza da preservare. Cairoli è stato sinora l’unica certezza della MXGP mentre alle sue spalle non c’è mai stato un punto di riferimento fisso, un avversario che ha costantemente rappresentato l’uomo da battere o colui dal quale maggiormente difendersi.

Ad inizio stagione, fu Tim Gajser che, a proposito, tornerà in gara proprio in Italia dopo essere stato costretto a saltare il GP di Francia e Russia a seguito dell’infortunio alla spalla sinistra; lo sloveno ha dovuto lasciare in corso d’opera il posto di antagonista iridato più accreditato del pilota messinese a Desalle e Paulin, entrambi in forte crescita in quest’ultima frazione di campionato.

Ma non dimentichiamoci anzitempo dell’olandese Jeffrey Herlings il quale proprio sulla pista pavese, quattro mesi fa, si infortunò al polso sinistro. Ora però The Bullet è tornato veloce “tra i grandi” come quando dominava in MX2. Parlando di rientri, anche il tedesco Max Nagl tornerà a correre ad Ottobiano dopo il il terribile incidente nelle qualifiche in Russia. Il tedesco non ha riportato fratture, ma ha lamentato dolori al polso sinistro e gonfiore alla mano. Chi, invece sicuramente non sarà in pista nel prossimo weekend sono Valentin Guillod e Jeremy van Horebeek; entrambi si sono rotti l’indice della mano destra cadendo all’inizio delle qualifiche in Russia.

Prima di salire in moto, venerdì alle 18, i piloti saranno a disposizione dei tifosi italiani per foto e autografi nella piazza centrale di Vigevano. Sabato le gare di qualifica scatteranno alle 16.25 (MX2) e alle 17.10 (MXGP). Domenica, le “gare per i punti” della classe regina si terranno alle 14.15 e alle 17.10, mentre i piloti della MX2 si schiereranno al cancelletto di partenza alle 13.15 ed alle 16.10.

Foto: Valerio Origo