GP Russia 2017, Gara-1: Herlings vola e fa sua la 1a manche, Cairoli in seconda piazza

E’ andata al pilota della Ktm Jeffrey Herlings la vittoria di gara-1 del GP di Russia, decimo appuntamento del Mondiale 2017 di MxGP, a precedere il nostro Tony Cairoli (Ktm) che porta a casa punti importanti nell’ottica iridata, approfittando dell’infortunio di Tim Gajser (assente ad Orlyonok), ed il belga Clement Desalle (Kawasaki). Grandiosa la prestazione di Alessandro Lupino sulla Honda, in sesta posizione, autore di una gara di grande personalità.

Pronti, via e Cairoli centra l’holeshot precedendo Herlings, Anstie, un fantastico Lupino e Bobryshev nella top5. Seguono Desalle, Paulin, Tonus, Febvre e Leok, a completare il gruppo dei migliori dieci. Il centauro di Patti cerca di fare da subito la selezione portando il distacco su Herlings a 4″ ma a stupire è Lupino in quarta piazza, tenendosi dietro Febvre e Paulin mentre il vincitore della Qualifying Race Tonus è solo in ottava posizione. Dopo 6 tornate Febvre incappa in un errore lasciando campo libero a Paulin.

Herlings cambia marcia ed al 10° giro tramuta in realtà il sorpasso ai danni del nostro Tony mentre Lupino è costretto a subire la risalita dei rivali decadendo in sesta posizione. L’olandese volante scava subito un gap importante con il siciliano ad oltre i 10″; in terza posizione Desalle a precedere Paulin ed Anstie. Per quanto concerne Febvre, ripartito dalla 12esima piazza dopo l’errore, la risalita procede lentamente (10° e chiuderà così). E’ appassionante la sfida per il quarto posto ed il britannico Anstie la fa sua ai danni di Paulin.

Senza alcuna esitazione o incertezza la Ktm dell’orange vola sullo sterrato russo facendo suo il successo della manche davanti a Cairoli e Desalle e Lupino può festeggiare un grandioso sesto posto in sella alla Honda.