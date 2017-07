Herlings beffa nel finale Cairoli, ma Tony sorride in chiave Mondiale

Gara-1 del GP del Portogallo della MXGP ad Agueda se la aggiudica l’olandese Jeffrey Herlings (KTM) che precede Tony Cairoli (KTM) di appena 1.280 secondi e il lituano Arminas Jasikonis (Suzuki) che conclude a quasi mezzo minuto di distacco.

Cairoli si mangia le mani dato che ha condotto questa prima manche a lungo, prima di commettere un errore verso la fine della gara alla penultima curva. A quel punto Herlings ne ha approfittato, ha preso il comando e ha spinto al massimo, facendo segnare anche il record di giornata in 1:50.575 (Cairoli si è fermato a 1:51.153). L’Italiano, a quel punto, ha provato la rimonta disperata nel finale, facendo segnare parziali record uno dietro l’altro, ma non è riuscito a riacciuffare il leader. In ottica classifica generale, tuttavia, ottime notizie per il nostro portacolori che porta a 77 i punti di vantaggio sulla seconda posizione, detenuta da Clement Desalle (Kawasaki) giunto sesto in questa gara1.

Completano, dunque, la top ten Max Nagl (Husqvarna), quarto a 35 secondi da Herlings, quinto Romain Febvre a 43 secondi, che ha sopravanzato proprio Desalle nel finale, quindi settimo Glenn Coldnhoff (KTM) a 48 secondi, ottavo Tim Gajser (Honda), nono Arnaud Tonus (Yamaha) e il britannico Max Anstie (Husqvarna) a un minuto dalla vetta. Chiude quattordicesimo Alessandro Lupino (Honda) a 1:24 minuti dalla prima posizione.

Video - Cairoli da sogno: doppietta in Lombardia e fuga in classifica 02:17

CLASSIFICA MXGP 2017:

1 CAIROLI KTM 453 PUNTI

2 DESALLE KAWASAKI 376 PUNTI

3 PAULIN HUSQVARNA 373 PUNTI

4 HERLINGS KTM 360 PUNTI

5 GAJSER HONDA 295 PUNTI