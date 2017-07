Il giovanissimo rider moldavo Igor Cuharciuc perde la vita dopo un tragico incidente

La giovanissima promessa del motocross mondiale Igor Cuharciuc non ce l'ha fatta: la terribile caduta dalla sua KTM numero 133 gli è costata la vita. Stava gareggiando nella tappa di Loket (Repubblica Ceca), valevole per il campionato Europeo 85cc. Nonostante il pronto intervento dello staff medico presente sul posto e dell'elisoccorso il pilota moldavo è deceduto a seguito delle gravissime lesioni riportate dopo essere stato disarcionato dal suo mezzo.

Il triste annuncio lo ha dato la federazione internazionale di motociclismo, che in segno di rispetto ha provveduto immediatamente a cancellare gli eventi previsti per domani in Repubblica Ceca. Il giovane Igor era descritto come uno dei rider più talentuosi in circolazione e non a caso stava lottando per le posizioni di vertice del campionato europeo. Tutto il mondo delle moto si stringe ora attorno al ragazzo prodigio proveniente dalla Moldavia e volato via troppo presto.