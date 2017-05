Jeffrey Herlings si aggiudica il duello con Tony Cairoli in gara-1

Jeffrey Herlings (KTM) si aggiudica gara-1 del GP di Germania di MXGP grazie ad una gara solida nella quale ha combattuto dall’inizio alla fine con il nostro Tony Cairoli (KTM) che chiude secondo e approfitta della dodicesima posizione di Tim Gajser (Honda) per allungare in classifica generale. Terzo posto per il terzo della graduatoria, Guatier Paulin (Husqvarna) che tiene a bada Clement Desalle (Kawasaki) e si aggiudica punti importanti.

La gara prende il via con Cairoli che tiene la prima posizione e prova a fuggire inseguito da Herlings che passa Paulin e lo distanzia. Molto più indietro gli altri, con Desalle ad oltre 7 secondi, Jeremy van Horebeek (Yamaha) e Glenn Coldenhoff (KTM).

Al quarto giro errore di Cairoli che si fa passare da Herlings (che lo precede di 1,5 secondi) mentre dietro tutto rimane immutato, con Gajser solamente tredicesimo a oltre 21 secondi, menomato dalla caduta di ieri.

Al comando l’olandese prosegue a tutta, allungando a quasi tre secondi su Cairoli, mentre i distacchi per gli inseguitori si fanno pesanti, con Paulin ad oltre 7 secondi e Desalle a 10.

All’ottavo giro prosegue inarrestabile la cavalcata di Herlings (miglior crono in 1:47.199) che non guadagna molto su Cairoli, ma mantiene un cuscinetto di 3,5 secondi sul campione italiano. Paulin, suo malgrado, accusa 11 secondi di divario e prova a tenere il podio nei confronti di Desalle e van Horebeek (che viaggiano ad un ritmo di oltre un secondo più lento rispetto ai primi).

Sul traguardo del dodicesimo giro Cairoli inizia a fare sul serio, girando in 1:48.967, guadagnando in un colpo solo un secondo su Herlings che non può certo dormire sonni tranquilli, mentre Paulin perde due secondi e mezzo nei confronti di Desalle e se lo trova in scia.

Prosegue il forcing del siciliano che in pochi chilometri si porta ad appena sei decimi dall’olandese con la chiara intenzione di mettergli pressione e tornare al comando, girando con un ottimo 1:48.815. Dopo una serie di doppiaggi il divario risale, prima di riportarsi sui sette decimi ad appena tre giri dalla fine.

L’ultimo giro è un concentrato di emozioni, con Herlings che tiene duro e va a vincere gara-1 del GP di Germania, davanti ad un tenace Cairoli staccato di poco meno di due secondi e Paulin a ben 23 secondi. Completano la top ten Desalle, van Horebeek, Coldenhoff, Febvre, Anstie (a ben 46 secondi) Tonus e Nagl (a quasi un minuto). Chiude dodicesimo, invece, Gajser a 79 secondi dalla vetta. Alessandro Lupino (Honda) è ventesimo.

ORDINE D’ARRIVO GARA-1 GP GERMANIA MXGP

1 HERLINGS KTM 35:19.364

2 CAIROLI KTM +1.872

3 PAULIN HUSQVARNA +23.624

4 DESALLE KAWASAKI +25.211

5 VAN HOREBEEK YAMAHA + 29.967

6 COLDENHOFF KTM +34.390

7 FEBVRE YAMAHA +39.939

8 ANSTIE HUSQVARNA +46.754

9 TONUS YAMAHA +47.075

10 NAGL HUSQVARNA +57.503+