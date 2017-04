Kiara Fontanesi sfida gli uomini: gareggerà in MX2 nel Gp d’Europa

Clamorosa novità per il Mondiale MX2 2017: la pluricampionessa del mondo femminile di Motocross, l’italiana Kiara Fontanesi, debutterà con i colleghi maschi in questo fine settimana, in occasione del Gp d’Europa a Valkenswaard, in Olanda. La 23enne emiliana correrà sempre con Yamaha, tra le fila della struttura spagnola Ausio, al momento rimasta senza i due piloti titolari a causa di altrettanti infortuni. Sarà la prima volta che una rappresentante del “gentil sesso” disputerà un gran premio valido ai fini iridati con gli uomini.

La sfida è indubbiamente affascinante, ma potrebbe non essere un salto nel buio come a primo impatto si è portati a pensare: la Fontanesi, infatti, è sempre andata molto forte sulla pista olandese, vincendo due volte e collezionando altrettanti secondi posti nelle ultime quattro stagioni. Inoltre, guardando ai cronologici fatti staccare in tali occasioni, i tempi della pilotessa di Parma sono stati generalmente in linea con la top-20 della categoria MX2 al maschile, e dunque sulla carta ci sono i presupposti per ben figurare e creare qualche imbarazzo tra i suoi avversari.

Queste le dichiarazioni della Fontanesi, così come riportate dal sito Corsedimoto.com: “Si realizza il sogno di correre una gara in MX2, sono davvero felice. Ringrazio il team Ausio, che mi ha dato l’opportunità di sostituire il pilota titolare Jorge Zaragozza. E’ una occasione irripetibile, anche perché sono al limite di età per poter correre in tale categoria. Darò il massimo ed affronterò la gara per allenarmi e fare esperienza, senza mettermi addosso pressioni particolari in ottica risultato da ottenere“.