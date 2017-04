MXGP: Antonio Cairoli pole da urlo a Valkenswaard, solo sesto il leader Gajser

E’ un super Antonio Cairoli quello della Qualifying Race del sesto appuntamento del Mondiale 2017 di MxGP sul tracciato di Valkenswaard (Olanda). Il siciliano in sella alla sua Ktm ha impressionato per ritmo e costanza arrivando alla fine con ben 12″637 sulla Yamaha del belga Jeremy Van Horebeek e con 18″723 sul francese della Husqvarna Gautier Paulin. Una prestazione importante in ottica gara e classifica iridata tendendo conto del sesto posto di Tim Gajser, leader della graduatoria, che ha concluso la sua prova alle spalle di un ritrovato Jeffrey Herlings (KTM) e di Clement Desalle (Kawasaki). Molto positivo il riscontro dell’olandese, campione del mondo della MX2, che sul tracciato di casa sembra aver trovato il feeling giusto sulla sua moto riuscendo a disegnare linee a lui molto gradite. Fuori dai migliori dieci, invece, il vincitore dell’anno scorso Romain Febvre ancora distante dal suo 100% (a +52″840 da Cairoli). Guardando in casa Italia, detto di Tony, Alessandro Lupino (Honda) ha concluso in 31esima posizione.

