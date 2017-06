Qualifying Race: Arnaud Tonus mette il suo sigillo, Cairoli è terzo

E’ dello svizzero della Yamaha Arnaud Tonus la vittoria nella Qualifying Race del GP di Russia, 10° appuntamento del Mondiale di MxGP 2017. Lo svizzero ha preceduto di 4″444 il francese della Husqvarna Gautier Paulin e il nostro Antonio Cairoli (Ktm) a 8″321. A completare la top5 il belga Clement Desalle (Kawasaki) ed il francese Romain Febvre (Yamaha) in grande ripresa dopo i tanti problemi di questa stagione. Febvre che è stato capace di mettersi alle spalle la Ktm di Jeffrey Herlings (6°). Ottima prova anche del nostro Alessandro Lupino che in sella alla Honda ha centrato un brillantissimo nono posto.

Pronti,via ed Maximilian Nagl a fare la differenza marcato da Paulin e Tonus. Il tedesco della Husqvarna mostra sicurezza nelle prime tornate mentre Cairoli, dopo una partenza non brillante, cerca di recuperare posizioni salendo in quarta piazza. Alle spalle del siciliano c’è Febvre a dare spettacolo superando in rapida successione sia Evgeny Bobryshev e sia Herlings portandosi in quinta piazza, immediatamente dietro a Desalle. A metà gara però Nagl incappa in un errore (concluderà 24°) che dà via libera a Paulin e sembra fatta per il transalpino.

E invece arriva il rossocrociato sulla creatura di Iwata a tagliare per primo il traguardo. Gara molto costante del nostro Tony che, senza rischiare più di tanto, è giunto in terza posizione ottenendo un buon punto di partenza per domani mentre, come detto, ottima la prova di Lupino, aggressivo e consistente sullo sterrato russo. Ricordiamo che non è presente a Orlyonok Tim Gajser (2° in classifica alle spalle di Cairoli) per un problema fisico che lo ha costretto a dare forfait.