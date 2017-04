Qualifying Race: Kiara Fontanesi in MX2 fatica contro gli uomini

La Qualifying Race della Mx2 del Gp d’Europa a Valkenswaard, in Olanda, sesto appuntamento del Mondiale 2017, ha premiato Pauls Jonass, in sella alla Ktm, leader della classifica iridata. Il lettone con un incedere convincente sul tracciato orange è riuscito ad avere la meglio sul veloce danese Thomas Kjer Olsen (Husqvarna) e sul belga Julien Lieber (KTM) distanziati rispettivamente di 0″944 e 1″734. Jonass sul passo dell’1’49” ha impresso un ritmo importante fin dalle prime battute senza però potersi distrarre troppo visto il gap minimo con Olsen e Lieber. In quarta piazza, a 10″271, il russo Vsevolod Brylyakov a precedere il tedesco Brian Hsu (Husqvarna) a +17″556 dalla vetta chiudendo la top5. Decisamente più attardati gli altri nomi grossi della categoria vale a dire Jorge Prado Garcia (vittorioso della seconda manche nel GP del Trentino) ed il secondo della graduatoria iridata Jeremy Seewer. L’iberico ha concluso la sua prova in 24esima piazza mentre il belga si è classificato in 19esima posizione.

In chiave italiana il migliore è stato Samuele Bernardini in sella alla TM (20°) mentre Michele Cervellin non è andato oltre il 29° posto. C’era interesse anche per lo storico esordio di Kiara Fontanesi, prima donna a competere in una categoria maschile a questi livelli con il team Ausio in sostituzione del pilota titolare Jorge Zaragozza. Ebbene la pluricampionessa del mondo della WMX ha ottenuto 39esima posizione badando a non rischiare più di tanto. Per quanto concerne gli altri rappresentanti del Bel Paese troviamo: Ivo Monticelli su Ktm (34°), Gabriele Arbini su Husqvarna 38° e Michael Mantovani (Yamaha) 40°.

