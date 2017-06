Qualyfing Race: Cairoli si prende la pole dopo una rimonta straordinaria

Superbo Antonio Cairoli. Il 31enne messinese della Ktm vince la Qualyfing Race ad Ottobiano, in occasione dell’MXGP di Lombardia, undicesimo round del Mondiale 2017, al termine di una sensazionale rimonta. Infatti, il pluricampione del mondo di Patti è stato protagonista di una partenza incerta, chiudendo il primo passaggio al 10° posto, riuscendo da li in poi ad incrementare il proprio ritmo ed a recuperare, avversario dopo avversario, fino alla prima posizione. Il sorpasso decisivo è avvenuto al penultimo giro, ai danni del pur ottimo lituano di Suzuki Arminas Jasikonis, che ha chiuso dunque nella piazza d’onore a poco più di 3 secondi.

Terzo è il britannico Max Anstie (Husqvarna), capace di precedere il parimarca Maximilian Nagl, a lungo in testa nella gara prima di cedere bruscamente il passo nel finale. Buona quinta posizione, al rientro dopo i numerosi problemi fisici patiti, per il campione del mondo in carica Tim Gajser (Honda), addirittura secondo nelle prime battute. In grave affanno, invece, due dei protagonisti del Mondiale 2017, Clement Desalle (Kawasaki) e Gautier Paulin (Husqvarna): il primo ha terminato in undicesima piazza, il secondo è 18°. Entrambi non sono mai stati realmente in grado di mostrarsi competitivi.

Sfortunato protagonista, infine, l’olandese di Ktm Jeffrey Herlings, costretto a rallentare e perdere tante posizioni nel finale, quando era 4°, per via di alcuni problemi alla moto. Per lui, al termine della Qualyfing Race, c’è solamente un ventesimo posto, che non rende giustizia alla qualità della prova offerta dal rookie.

ORDINE DI ARRIVO QUALYFING RACE MXGP GP DI LOMBARDIA (TOP TEN):

1° Cairoli (Italia-Ktm)

2° Jasikonis (Lituania-Suzuki) +3.2

3° Anstie (Gran Bretagna-Husqvarna) +7.4

4° Nagl (Germania-Husqvarna) +13.7

5° Gajser (Slovenia-Honda) +16.3

6° Coldenhoff (Olanda-Ktm) +21.9

7° Tonus (Svizzera-Yamaha) +22.1

8° Febvre (Francia-Yamaha) +26.5

9° Bobryshev (Russia-Honda) +34.9

10° Tixier (Francia-Kawasaki) +36.4