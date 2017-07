Repubblica Ceca, Tim Gajser domina la prima manche davanti a Desalle e a Cairoli

Dopo tanti problemi fisici Tim Gajser (Honda) torna al successo, dominando in lungo e in largo gara-1 del GP della Repubblica Ceca a Loket, chiudendo la manche con un ampio margine su Clement Desalle (Kawasaki) e sul nostro Tony Cairoli (KTM) che acciuffa il podio ai danni di Gautier Paulin (Husqvarna) proprio negli ultimi istanti di gara. Quinto è Jeffrey Herlings (KTM) davanti a Arnaud Tonus (Yamaha), Romain Febvre (Yamaha), Jeremy van Horebeek (Yamah), Kevin Strijbos (Suzuki) al nono posto e Max Nagl (Husqvarna) al decimo.

AL via è Tim Gajser a prendere subito il comando, con Clemente Desalle in scia, davanti a Gautier Paulin e Arnaud Tonus, che subisce il sorpasso di Tony Cairoli già nel primo giro. Le prime battute di gara vedono i primi in classifica abbastanza sgranati, con Gajser che guadagna due secondi su Desalle, quattro su Paulin e 5,2 su Cairoli.

Gajser prosegue con un ottimo ritmo, ma non riesce a scrollarsi di dosso Desalle che rimane entro i due secondi di distacco, mentre Paulin e Cairoli sono più distanti con l’italiano che dopo quattro giri ha già 7.5 secondi di gap.

Il belga della Kawasaki mantiene il fiato sul collo del leader, mentre Cairoli inizia a fare sul serio al sesto giro, recuperando un secondo in un solo giro a Paulin. Dietro di loro il vuoto, con Tonus, Febvre e van Horebeek che accusano distacchi notevoli.

Dopo un quarto d’ora di corsa Gajser inizia a scavare un divario di quasi tre secondi su Desalle, con Paulin già a 7 secondi, mentre Cairoli non riesce proprio a ingranare la giusta marcia, ritrovandosi a ben 11 secondi dalla vetta, con Tonus che nel breve volgere di tre giri gli recupera 3,3 secondi.

Dopo 12 giri Gajser prosegue imperterrito con 3.2 secondi su Desalle, 7.7 su Paulin e 10.7 su un Cairoli che prova ad alzare il ritmo, spinto da un Tonus che ormai lo segue a poco più di 2 secondi.

Allo scadere della mezzora di gara Gajser procede senza problemi, con 5.7 secondi su Desalle che non deve fare altro che gestire 5.2 secondi su Paulin che, per la prima volta in gara, si trova Cairoli a poco più di un secondo grazie ad un filotto di buoni giri, tanto che il minaccioso Tonus non lo è più, a quasi 4 secondi.

Nelle ultime fasi di gara arriva il sorpasso di Cairoli ai danni di Paulin, che consente al calabrese di issarsi sul podio di questa gara-1, con una rimonta incredibile che lo porta a soli 4 secondi dalla vetta.

Gli altri italiani: Alessandro Lupino (Honda) ha chiuso in dodicesima piazza dopo una prova solida, mentre Stefano Pezzuto (Yamaha) si è classificato in ventunesima posizione.

ORDINE DI ARRIVO GARA-1 GP REPUBBLICA CECA MXGP:

1 GAJSER HONDA 35:16.286

2 DESALLE KAWASAKI +3.096

3 CAIROLI KTM +4.058

4 PAULIN HUSQVARNA +11.240

5 HERLINGS KTM +11.589

6 TONUS YAMAHA +16.478

7 FEBVRE YAMAHA +26.057

8 van HOREBEEK +29.479

9 STRIJBOS SUZUKI +41.406

10 NAGL HUSQVARNA +43.516

