Tony Cairoli domina la prima manche in Lombardia: sul podio anche Herlings e Paulin

Dominio. Non ci sono altri termini spendibili per descrivere la prima manche messa in pista, ad Ottobiano, da Antonio Cairoli. L’alfiere siciliano della Ktm, dopo aver conquistato l’holeshot in avvio di gara-1, ha tenuto la testa per l’intera distanza dell’MXGP di Lombardia, conquistando un successo indiscutibile e con margine. Quasi 19 i secondi di vantaggio sul compagno di team di Cairoli, l’olandese Jeffrey Herlings, bravo a rimontare dal limite della top-5, con in particolare due pregevoli manovre su Gautier Paulin e Tim Gajser, andandosi a prendere la piazza d’onore nonostante una piccola sbavatura negli ultimi minuti.

Terzo ha terminato il succitato Paulin (Husqvarna), capace di controllare il ritorno nel finale degli arrembanti Romain Febvre (Yamaha) e Max Anstie (Husqvarna).

Poca gloria per uno dei top della categoria nella classifica generale, il belga di Kawasaki Clement Desalle, solo 8°. Gajser (Honda), al rientro in corsa dopo l’infortunio alla spalla che ne ha pesantemente condizionato l’ultima parte di stagione, è andato in calando dopo un ottimo start, in cui ha anche occupato la terza piazza virtuale: ne è uscito un decimo posto per il campione del mondo in carica sloveno.

ORDINE DI ARRIVO MXGP LOMBARDIA 2017 GARA-1 (TOP TEN):

1° Cairoli (Italia-Ktm)

2° Herlings (Olanda-Ktm)

3° Paulin (Francia-Husqvarna)

4° Febvre (Francia-Yamaha)

5° Anstie (Gran Bretagna-Husqvarna)

6° Coldenhoff (Olanda-Ktm)

7° Nagl (Germania-Husqvarna)

8° Desalle (Belgio-Kawasaki)

9° Tonus (Svizzera-Yamaha)

10° Gajser (Slovenia-Honda)