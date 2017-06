Tony Cairoli fa doppietta in Lombardia: ora è primo a +67 punti su Paulin

Che giornata per Antonio Cairoli! Secondo trionfo in Gara-2 sul tracciato di Ottobiano (Lombardia), 11° round del Mondiale 2017 di MxGP, e testa della graduatoria mondiale consolidata. Il siciliano in versione cannibale quest’oggi non ha lasciato scampo agli avversari guidando da maestro ed ottenendo risposte importanti da se stesso e la sua moto.

Ora l’alfiere della KTM ha 67 punti di vantaggio sul francese Gautier Paulin (Husqvarna) finito soltanto sesto nella combinata delle due gare, davanti a Clement Desalle (Kawasaki) che prima del GP era il più immediato inseguitore a -47 punti da Tony. Un dominio! In gara-2 la partenza è stata esaltante e fin dal primo metro si è capito che non ce n’era per nessuno.

Solo il compagno di marca Jeffrey Herlings (KTM) ha provato a tenere il suo passo ma poi ha rimediato un distacco abissale di 32″821, un’enormità. Alle spalle del duo Ktm si è classifico il britannico Max Anstie (Husqvarna) a 37″107 dalla vetta precedendo il lituano Arminas Jasikonis (Suzuki) ed il francese Romain Febvre (Yamaha) sempre più convincente.

Transalpino che è riuscito a piegare la resistenza di un Desalle non così performante sullo sterrato lombardo. Discorso diverso, invece, per l’altro azzurro Alessandro Lupino che nell’appuntamento di casa ha centrato una top10 a conferma di una crescita costante.