Captain America Marquez vince ad Austin, Valentino Rossi è 2° e in testa al mondiale

Il Signore delle Americhe. Marc Marquez negli USA era imbattuto e, dopo il Gran Premio di Austin, lo rimane. La pista del Texas è casa del Cabroncito, che torna al successo che gli mancava da Giappone 2016. Il Campione del mondo è bravo a rimanere dietro a Pedrosa per metà gara, fino a sferrare l'attacco decisivo per poi andarsene. Contando la caduta di Viñales, il mondiale si riapre. Soprattutto la Honda sta recuperando sulla Yamaha.

Già. La grande notizia è la caduta di Top Gun. Doveva essere un duello stellare tra Viñales e Marquez, ma non c'è stata gara, dato che Maverick finisce a terra al secondo giro. Questo naturalmente favorice Marc che può correre con più calma, senza rischiare, fino alla vittoria.

Ancora a podio l'eterno Valentino Rossi. Il Dottore acciuffa il secondo posto all'ultimo dopo un bel sorpasso su Pedrosa. E' il miglior risultato del pilota di Tavullia in Texas, 20 punti che lo riportano in testa al mondiale.

Chiude il podio un buon Pedrosa, leader per metà gara. Contando il quarto posto di Crutchlow viene fuori come la Honda abbia già ricucito il gap con una Yamaha sicuramente più performante nelle prime due gare della stagione. Non benissimo la Ducati: sesto Dovizioso dietro all'ottimo Zarco, nono Lorenzo dietro anche a Petrucci.

La MotoGP lascia l'Europa con un super Valentino Rossi in testa al mondiale. Zero vittorie per Vale, ma unico ad andare in podio in tutte le prime gare. Da Jerez partirà un altro mondiale. Vedremo se Viñales tornerà a dominare, se la Honda assisterà di nuovo Marquez e se Valentino continuerà ad avere questa costanza di rendimento.

Classifica finale

POSIZIONE PILOTA MOTO DISTACCO 1 Marc Marquez Honda - 2 Valentino Rossi Yamaha +3.069 3 Dani Pedrosa Honda +5.112 4 Cal Crutchlow Honda +7.638 5 Johann Zarco Yamaha +7.957 6 Andrea Dovizioso Ducati +14.058 7 Andrea Iannone Suzuki +15.491 8 Danilo Petrucci Ducati +16.772 9 Jorge Lorenzo Ducati +17.979 10 Jonas Folger Yamaha +18.494

I 5 momenti della gara

- Pronti via e Pedrosa schizza in testa davanti a Marquez, Rossi, Viñales, Lorenzo e Crutchlow. Ma il colpo di scena arriva subito al secondo giro con la caduta di Top Gun.

- Lorenzo dopo un ottimo start crolla in classifica, Pedrosa rimane davanti a Marquez, mentre Zarco attacca Rossi. Al settimo giro i due arrivano al contatto, col Dottore che, per evitare la caduta, raddrizza la sua moto e taglia la chicane. Penalità per Valentino di tre decimi data dalla Direzione Gara. Ininfluente al risultato finale.

- A metà gara Marquez rompe gli indugi e passa il compagno, che però non si arrende e gli torna davanti. E così il Cabroncito aspetta un'altra tornata per attaccarlo e andarsene sino al successo.

- Ultimi giri con Rossi che si riattacca a Pedrosa fino al sorpasso che porta Valentino in seconda posizione.

- Vince quindi Marquez davanti a Rossi e Pedrosa. Poi buon Crutchlow quarto, Zarco, Dovizioso, Iannone, Petrucci, Lorenzo e Miller.

Il tweet da non perdere

La statistica chiave

5 volte su 5 per Marquez a Austin. Il Cabroncito torna al successo che mancava dal Giappone 2016, che lo aveva incoronato campione mondiale. Rossi ritorna in testa al mondiale, cosa che non accadeva dalla sciagurata gara della Malesia 2015.

Il migliore

Marc MARQUEZ: Che dire. Oggi se l'è presa comoda, senza rischiare e vincendo in maniera facile. Questa è casa sua, qui ad Austin ne ha certamente più di tutti. oggi lo mette in pratica.

Il peggiore

Maverick VIÑALES: Dopo 18 Gare consecutive all'arrivo, Top Gun torna a cadere, forse nel momento peggiore. Un gran peccato, non tanto per i punti persi, ma soprattutto per il crollo delle sue certezze. Era in forma stellare, questo crash certamente influirà sulle sue prestazioni future.