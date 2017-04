Le pagelle: Marquez inarrestabile ad Austin, Rossi eterno, Viñales torna sulla terra

Marc MARQUEZ 10: Se l'è presa comoda, senza rischiare e vincendo in maniera facile. Questa è casa sua, qui ad Austin ne ha certamente più di tutti. Perfetto in gestione, bravo a cambiare ritmo. C'è anche lui per il mondiale.

Valentino ROSSI 9: Semplicemente eterno. Non ha vinto oggi, non ha ancora trionfato in stagione, ma comunque è sempre li, sul podio, addirittura in testa al mondiale. Non è al meglio, Viñales si trova meglio sulla M1, Marquez quando vince domina, eppure è li, in testa. Pazzesco.

Dani PEDROSA 8: Ogni tanto Torero Camomillo è così: si risveglia dal suo torpore portando a casa prestazioni sontuose. Oggi parte a molla, mettendo in grande difficoltà Marquez. Sul finale crolla, con una gomma media sbagliata su una Honda che gira meglio sulle dure. Comunque questo mondiale ha clamorosamente bisogno di un Dani competitivo, purtroppo è sempre troppo altalenante.

Cal CRUTCHLOW 7: Si conferma sempre ad altissimi livelli. La Honda è maggiormente competitiva ad Austin, lui la sfrutta sino ad arrivare ai piedi del podio.

Johann ZARCO 8: Non è più una sorpresa, è ormai una certezza. Il Rookie francese continua a fare grandi prestazioni, oggi addirittura mette fastidio a Rossi ad inizio corsa. Poi cala, fino ad essere passato da Cal. Comunque inizio di stagione fantastico, era da tempo che il team Tech3 non aveva un pilota così. Questo è fortissimo.

Andrea DOVIZIOSO 5: Doveva giocarsi il podio, arriva a 15 secondi da Marquez, a 7 da Zarco. Era una pista favorevole alla Ducati, partire con la posteriore soft può essere stato un clamoroso errore. C'è da lavorare tantissimo, i big sono ancora molto lontani.

Andrea IANNONE 7: Dopo una pessima qualifica e un brutto inizio gara, nella seconda parte della corsa è uno dei migliori. Bravo Iannone nel finale con un grande ritmo che lo riporta in settima piazza, scalando tutta la top ten. Dopo la qualifica ha detto che è il suo peggior momento della carriera in MotoGP, da oggi riparte la risalita.

Jorge LORENZO 6: Guardiamo il bicchiere mezzo pieno e finalmente vediamo un Jorge Lorenzo abbastanza competitivo. In qualifica è bravo a battere il compagno, in gara riesce nelle prime curve a lottare anche per il podio, per poi crollare. Comunque tanti miglioramenti in questo weekend sulla Ducati, si può essere ottimisti.

APRILIA 5: Dopo due prime ottime gare, brutto passo indietro per la moto italiana. Malissimo in qualifica con Aleix Espargarò addirittura ultimo dopo tante cadute, chiudono la corsa con un 17mo posto e Sam Lowes out. Ora arriva l'Europa. L'obiettivo è la top ten con costanza.

Maverick VIÑALES 4: Dopo 18 Gare consecutive all'arrivo, Top Gun torna a cadere, forse nel momento peggiore. Un gran peccato, non tanto per i punti persi, ma soprattutto per il crollo delle sue certezze. Era in forma stellare, questo crash certamente influirà sulle sue prestazioni future.