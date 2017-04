Marquez in pole, ma Viñales è subito dietro! Ottimo terzo Valentino Rossi

In America Marc Marquez è imbattuto in qualifica e in gara. Non solo: sia a Laguna Seca, ma soprattutto ad Austin, ha sempre dominato, correndo con una tranquillità incredibile.

Stavolta però non è la solità gita per il Campione del mondo. E' quasi tutto diverso. Il quasi è dovuto dal fatto che il Cabroncito è sempre davanti a tutti, ma stavolta c'è lotta. Infatti Maverick Viñales conferma il suo stato di forma stellare, chiudendo vicinissimo al connazionale di casa Honda. Per domani naturalmente il favorito è l'alfiere di casa HRC, ma sarà battaglia con l'attuale leader del mondiale. I due praticano un altro sport, facendo tempi assurdi per tutti gli altri. Sarà una gara fantastica domani.

Terzo un ottimo Valentino Rossi. Bravissimo il Dottore a chiudere in prima fila all'ultimo tentativo possibile, ma sarà durissima in gara per lui: a meno di clamorosi colpi di scena l'obiettivo possibile per il campione di Tavullia è il podio, i due spagnoli sono inarrivabili. Dietro è grande lotta. Buon quarto Pedrosa, poi il solito grandioso Zarco. Ottimo sesto Lorenzo, che per la prima volta è davanti ad Andrea Dovizioso.

La griglia di partenza

POSIZIONE PILOTA MOTO DISTACCO 1 Marc Marquez Honda - 2 Maverick Viñales Yamaha +0.130 3 Valentino Rossi Yamaha +0.932 4 Daniel Pedrosa Honda +1.125 5 Johann Zarco Yamaha +1.187 6 Jorge Lorenzo Ducati +1.410 7 Andrea Dovizioso Ducati +1.690 8 Jonas Folger Yamaha +1.882 9 Cal Crutchlow Honda +1.920 10 Scott Redding Ducati +1.932

I 5 momenti chiave della qualifica

- FP4 con Marquez che, dopo averle prese da Viñales nelle FP3, ritorna davanti al connazionale senza cadere. Poi Pedrosa, Crutchlow, Zarco, Redding, Iannone e Rossi. Dovizioso si ferma per ben due volte per un problema alla moto.

- Q1 senza grossi scossoni. Aleix cade subito e si auto elimina, dato che aveva rovinato la prima moto nelle Fp4. Miller piazza subito il miglior tempo e si qualifica.

- Anche Jorge Lorenzo si qualifica per la Q2 al primo tentativo. Buon tempo di Petrucci e Baz, ma non basta per passare il turno.

- Il Q2 parte con un Marc Marquez pauroso, con un tempo migliore degli altri di oltre un secondo. Sembra fatta per lui.

- Nell'ultimo tentativo Maverick Viñales si supera e va in testa, ma il campione del mondo non si arrende e sotto la bandiera a scacchi torna in pole position. Bravissimo Rossi ad agguantare la prima fila, scavalcando Pedrosa e Zarco.

La statistica chiave

Quinta pole consecutiva di Marc Marquez ad Austin, sempre più casa sua.

Il migliore

Marc MARQUEZ: Austin cade al momento giusto per lui, in modo da risollevare un inizio di stagione alquanto deludente. Questa pole vale forse di più delle altre quattro ottenute, dato che per la prima volta c'è un rivale fortissimo. Stavolta vince lui.

Il peggiore

Aleix ESPARGARO': Aveva i tempi per essere in Q2. Invece sbaglia sia in FP4 che in Q1, chiudendo ultimo e senza tempo. Occasione persa, dopo il brutto errore dell'Argentina.

Tabellino

CLASSIFICA Q2: Marquez, Viñales, Rossi, Pedrosa, Zarco, Lorenzo, Dovizioso, Folger, Crutchlow, Redding, Iannone, Miller.

CLASSIFICA Q1: Petrucci, Baz, Barberá, Rabat, Abraham, Smith, Bautista, Lowes, Pol Espargarò, Aleix Espargarò.