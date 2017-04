Marquez vola nelle seconde libere, sorprende Zarco 2°, Viñales 3° e Rossi 4°

Marc Marquez non ci sta ed in sella alla sua Honda impone la legge di Austin nel secondo turno di prove libere stampando un pauroso 2’04″061. Il Cabronçito girando con una hard sull’anteriore ed una soft al posteriore ha preceduto un fantastico Johann Zarco (Yamaha Tech3), distanziato di 286 millesimi di secondo, sempre più a proprio agio nella classe regina, ed un Maverick Vinales 3° (Yamaha), in ritardo di +0″390 dalla vetta e convincente nell’ottica gara in sella alla creatura di Iwata. Si preannuncia infatti un duello tutto spagnolo in ottica gara.

Valentino Rossi risale la china centrando un buon quarto tempo con gomme soft, sensibilmente però staccato da Marc (+0″750). Segnali di ripresa dunque ma c’è ancora da lavorare per il team del pilota di Tavullia. Alle spalle del centauro italiano la Honda di Daniel Pedrosa (+0″750) e la prima delle Ducati, quella di Andrea Dovizioso (+0″769). A chiudere la top10 Andrea Iannone (10°) che, grazie ad un ultimo giro incredibile, riesce a strappare con la Suzuki la piazza ad Jorge Lorenzo (11°) ancora lontano dal feeling adeguato con la Desmosedici.

I tempi delle seconde libere

POS # RIDER GAP 1 93 M. MARQUEZ 2:04.061 2 5 J. ZARCO +0.286 3 25 M. VIÑALES +0.390 4 46 V. ROSSI +0.745 5 26 D. PEDROSA +0.750 6 4 A. DOVIZIOSO +0.769 7 35 C. CRUTCHLOW +0.944 8 94 J. FOLGER +0.972 9 45 S. REDDING +1.055 10 29 A. IANNONE +1.081

