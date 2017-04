Moto2: Non c'è due senza tre! Franco Morbidelli trionfa anche ad Austin ed è sempre più leader

Si scrive Austin, si legge Italia. Dopo il successo di Fenati in Moto3, il motociclismo italiano si gode la terza meraviglia di Franco Morbidelli, sempre più monarca assoluta della Moto2. Il portacolori del team Kalex Marc Vds dopo aver trionfato in Qatar e a Termas de Rio Hondo fa la voce grossa anche ad Austin prendendosi pole position, vittoria e giro veloce.

Strepitoso il momento di forma del Morbido, che continua ad aggiornare record: per trovare un pilota che iniziava la stagione con tre vittorie nei primi 3 GP della stagione, bisogna tornare indietro addirittura di 16 anni quando il giapponese Dajiro Kato con la Honda Gresini vinse tutti i primi tre appuntamenti del mondiale 250. Per trovare un pilota italiano capace di fare tre su tre nella middle class invece bisogna tornare addirittura ai primi anni ’90: al 1992 per la precisione quando Luca Cadarola in sella alla Yamaha trionfò in Giappone, Australia e Laguna Seca, laureandosi poi campione del mondo a fine stagione.

Scattato dalla pole position, il 21enne romano ha come al solito condotto la gara con maestria e la calma dei forti. Scavalcato il compagno Marquez dopo i primi due giri, Morbidelli non si è più guardato indietro tenendo la testa della corsa fino alla bandiera a scacchi. Lo svizzero Thomas Luthi a sette giri dalla fine ha provato a farsi sotto, arrivando fino a 5 decimi ma a quel punto Morbidelli è tornato a spingere sull’acceleratore tagliando il traguardo con oltre un secondo e mezzo di margine sul pilota elvetico che si è dovuto accontentare della seconda piazza. Terzo posto per Nakagami che ha preceduto Alex Marquez. Settimo posto per per Simone Corsi, decimo Luca Marini, grande rammarico per Mattia Pasini, scivolato al settimo giro mentre era in bagarre per la terza posizione con Nakagami e Marquez.