Moto2: pole per Franco Morbidelli con Mattia Pasini secondo

Non ci poteva essere una chiusura migliore di giornata sul tracciato di Austin (Texas) per il motociclismo italiano. La qualifica del terzo round del Mondiale di Moto2 ha sorriso ancora una volta a Franco Morbidelli, in sella alla Kalex del Team Marc VDS, che ha conquistato la seconda pole stagionale con il crono di 2’09″379.

Il “Morbido” mettendo in mostra fin dall’inizio del turno un passo invidiabile ha sublimato la propria prova con la partenza dalla p.1 e domani l’assalto al terzo successo consecutivo in questo 2017 non è certo una chimera. Alle spalle di Morbidelli, un sorprendente Mattia Pasini secondo (Italtrans Racing Team) che, favorito anche dal riferimento di Franco nel suo giro buono, si è portato a soli 0″167 dal connazionale scavalcando lo spagnolo Alex Marquez, fratellino di Marc, fermatosi a 242 millesimi di secondo dalla vetta. Guardando alla corsa di domani però l’iberico è da tenere in considerazione per il successo finale.

Seguono un buon Takaaki Nakagami (Honda Team Asia) a +0″581 e lo svizzero Thomas Luthi, secondo della classifica generale, distante dal poleman 601 millesimi. Nella top10 si conferma Miguel Oliveira, in sella alla Ktm, da non tagliare fuori per la lotta per la top5.

Guardando al resto della pattuglia italiana abbiamo Lorenzo Baldassarri (Forward Racing) 14°, Francesco Bagnaia (Sky Racing Team VR46) 15°, Simone Corsi (Speed Up Racing) 17°, Luca Marini (Forward Racing) 23°, Andrea Locatelli (Italtrans Racing Team) 29°, Stefano Manzi (Sky Racing Team VR46) 31° ed Axel Bassani (Speed Up Racing) 32°.

ORDINE DEI TEMPI (TOP 10) MOTO2 GP AMERICHE 2017

POS # RIDER GAP 1 21 F. MORBIDELLI 2:09.379 2 54 M. PASINI +0.167 3 73 A. MARQUEZ +0.242 4 30 T. NAKAGAMI +0.581 5 12 T. LUTHI +0.601 6 77 D. AEGERTER +0.922 7 44 M. OLIVEIRA +0.938 8 19 X. SIMEON +0.979 9 11 S. CORTESE +0.987 10 88 R. CARDUS +1.038

giandomenico.tiseo@oasport.it