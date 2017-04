Moto3: Un anno dopo Romano Fenati ritrova la vittoria, terzo posto per Di Giannantonio

La vittoria più bella, quella che ha il sapore del riscatto e che ripaga per tutte le amarezze patite in un anno complicatissimo. Un anno dopo l’ultimo successo nel motomondiale, Romano Fenati torna a vincere una gara in Moto3. Lo fa tagliando il traguardo in lacrime, dopo una gara condotta con la maestria e la sagacia del fuoriclasse.

Scattato dalla prima fila, il portacolori del team Honda Snipers - dopo la ripartenza a seguito della bandiera rossa per la caduta del giapponese Toba - si è incollato agli scarichi di Canet col quale ha ingaggiato un duello a suon di sorpassi e contrasorpassi che ha innervosito il rivale che a 9 giri dalla bandiera a scacchi ha forzato troppo in una curva perdendo il controllo della sua Honda e finendo schiena a terra.

Liberatosi dell’insidia Canet, Fenati ha potuto fare una gara in solitaria e godersi una vittoria in solitaria, l’ottava della sua carriera quella più gustosa perché arrivata dopo un 2016 travagliato, contraddistinto dal divorzio con il team VR46 che lo ha costretto a saltare le ultime otto gare della stagione. Nonostante questo brutto inconveniente, Fenati non ha mollato e con il nuovo team e una nuovo moto ha ritrovato quella competitività e quella cattiveria che ne fa uno dei piloti più talentuosi della categoria.

" La bandiera rossa ci ha dato un vantaggio: perché ci ha permesso di montare una gomma nuova davanti che mi ha permesso di alzare ulteriormente il ritmo ed essere ancora più veloci. Canet mi voleva spingere fuori ma alla fine fuori c’è finito da solo. Volevo ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicini in questi mesi per me complicati: dedico la vittoria alla mia terra, le Marche, a tutte le persone che mi sono care e al mio team che mi è stato sempre vicino e non mi ha fatto mai mancare il suo appoggio "

A completare un podio tutto Honda troviamo i due alfieri del team Gresini, Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio che si gode il primo podio stagionale. Ai piedi del podio il redivivo Enea Bastianini che precede le KTM di Bulega e Guevara. Fuori dalla top ten Andrea Migno e Niccolò Antonelli, rispettivamente 12esimo e 14esimo.