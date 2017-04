Rossi: "La testa del mondiale ad Austin? Se me l'avessero detto non ci avrei creduto..."

Io sono ancora qua. Prendendo in prestito le parole di un altro Rossi famoso, il rocker Vasco, Valentino Rossi a 38 anni suonati torna in Europa con la leadership del mondiale e come unico pilota a poter vantare tre podi in tre gare in questo mondiale MotoGP 2017. Un risultato prodigioso, figlio naturalmente degli errori di Marquez in Argentina e di Vinales qui in Texas, ma che dice tanto del talento e della costanza di Valentino Rossi che può davvero sognare il 10° titolo iridato nella classe regina.

Valentino Rossi

" E’ stata una gara molto difficile ma siamo riusciti a restare vicino alla Honda. Dani sapevo che aveva la mia stessa gomma e sono riuscito a prenderlo a pochi giri dalla fine e ad arrivargli davanti. E' bello essere in testa al mondiale dopo queste tre gare. E’ il mio miglior risultato su questa pista e sono giunto al traguardo nemmeno così lontano da Marc. La leadership del mondiale? Se me l’avessero detto non ci avrei creduto, questa moto ha un gran potenziale riesco ad essere veloce nella fine della gara e con le gomme usate e insieme al team stiamo capendo come farla funzionare. Ora si torna in Europa dove ci sono tante piste che mi piacciono… In questo GP sono stato sempre davanti, nel warm up avevo un passo molto simile a quello che ho avuto in gara e questo facilita certamente le cose. Questa moto rispetto a quella 2016, che era ottima in qualifica, è molto efficace con le gomme usate e questo mi permette di essere veloce anche nel finale di gara: un dettaglio non da poco. Ora si va ad Jerez poi le Mans, Mugello, Assen: sono tutte piste ottime ma riuscire a battere Vinales e Marquez sarà dura. Però siamo contenti e ci godiamo questo risultato". "

Marc Marquez

" E' stata una gara piuttosto difficile, può esser sembrata facile dall'esterno ma non è stato così. Ho cercato di mantenere la calma all'inizio, ho scelto la gomma anteriore dura. Poi la gomma ha iniziato a funzionare, ho mantenuto la testa e quando ho aperto un gap di 3-4 secondi ho iniziato a gestirlo. Dopo l'Argentina sembravo molto lontano (in classifica, ndr) ma il campionato è molto lungo, dobbiamo essere pazienti "

Dani Pedrosa

" Sono molto contento, ho fatto una bella partenza e ho sono felice di come ho guidato. Solo verso la fine quando ero secondo ho cercato di mantenere la posizione. Ma la gomma sul lato destro davanti era completamente andata e ho cercato di salvare la gara. Ero già caduto nell'ultima gara e volevo salire sul podio. Siamo cresciuti parecchio, speriamo di andar forte nelle prossime gare". "