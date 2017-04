Valentino Rossi: "Lo screzio con Viñales? Non so cosa è successo ma siamo ancora amici"

Marc Marquez, Maverick Vinales e Valentino Rossi. Austin ci regala una prima fila da sogno: con i tre piloti candidati al titolo pronti a darsi finalmente battaglia sin dalle primissime battute. Per il quinto anno di fila, Marquez scatterà davanti a tutti ma le Yamaha non sono mai state così vicine e competitive su questo tracciato… L’altra curiosità della gara di domani sarà vedere se Valentino e Viñales duelleranno in pista, i due si sono beccati nella Q2 e, seppur hanno ridimensionato l’accaduto, la loro rivalità potrebbe presto incendiarsi. Anche se ai microfoni entrambi hanno minimizzato l’accaduto azzerando le frizioni

Valentino Rossi

" Era molto importante questa qualifica, questa è stata la prima vera qualifica dell’anno era importante vedere il mio potenziale nei 15 minuti. Volevo vedere il mio potenziale con strada libera e alla fine ce l’ho fatta. Sembra che Marc e Viñales abbiano un passo molto forte ma anche Zarco da dietro va forte, così come Pedrosa. Ieri è andata bene nelle libere, oggi con il freddo sono andato male nelle FP3, mentre nelle qualifiche la moto andava bene. Domani dovremo partire forte e fare il primo giro forte, e cercare di non fare errori, è sempre difficile fare strategie prima. C’e ancora lavoro da fare e la scelta della gomma sarà molto importante. Se mi sono chiarito con Viñales? Non so cosa è successo, sinceramente non ho capito, io stavo facendo il mio giro veloce quindi non saprei: comunque ci siamo chiariti e siamo ancora amici. "

Maverick Viñales

" Pensavo che bastasse quel giro, poi ho visto che Marc era dietro a Vale e gli ha dato quel plus. La moto va bene e penso che possiamo giocarci la vittoria. Domani sarà molto importante partire bene, provare a stare davanti sin dall’ inizio. Comunque mi sento bene. Il terzo settore è difficile con la Yamaha ma domani possiamo migliorare. Nelle fp4 ho messo le gomme dure ma non andavano bene, domani nel warm up dovremo lavorare per migliorare ancora. Con Valentino nessun problema, sono spagnolo ho il sangue caliente, ma alla fine non è successo niente, c’era solo tanto traffico. "

Marc Marquez

" Possiamo dire che è la prima pole reale di questo 2017, visto che in Argentina e in Qatar pioveva. È stata una bella pole perché anche Vinales spingeva tanto. Non mi aspettavo di essere primo perché le Yamaha con gomma nuova vanno forte. Nel primo stint sono andato forte ma nel secondo ho fatto ancora meglio. Domani vediamo per la gara, sarà lunga, sia per la gomma che per il fisico, bisogna scegliere la gomma giusta. Sono soddisfatto del passo, nelle FP4 stavo bene. Se le temperature domani saranno come oggi si può optare per la media se è più alta con la dura ma è rischioso. Domani sarà importante il podio, meglio secondo o terzo che una caduta "