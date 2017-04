Viñales-Rossi prime scaramucce in pista: attimi di tensione nella Q2 ad Austin

Fortunatamente è andato tutto bene”. Lin Jarvis, team principal Yamaha si gode la prima fila di Maverick Viñales e Valentino Rossi ad Austin e ha tirato un bel sospiro di sollievo quando davanti al monitor ha visto la prima scaramuccia in pista fra i due piloti nel corso della concitata Q2 ad Austin.

Accade tutto nelle prime fasi della Q2, Vinales sta affrontando il suo primo giro lanciato ma in una frenata si trova sulla propria strada Valentino Rossi: lo spagnolo prova a passarlo esternamente ma Valentino non cambia traiettoria e le due moto per poco non si scontrano. Viñales imbufalito per il comportamento di Rossi, in un raptus di rabbia si alza dalla moto e gesticola apertamente contro il compagno di squadra. Qualche istante dopo i due si ritrovano vicini e Maverick affianca Valentino chiedendo ulteriori spiegazioni.

Alla fine nel parco chiuso entrambi hanno scelto di minimizzare l’accaduto ma la sensazione è che l’idillio potrebbe già essere a rischio. Chissà se domani assisteremo al secondo round di una rivalità pronta ad infiammarsi…