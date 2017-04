Viñales torna davanti nelle FP3: Marquez cade ed è 2°. Rossi 6°. Lorenzo costretto alla Q1

La Fp3 della MotoGp, valevole per il Gp delle Americhe, più che per gli sconvolgimenti di classifica (pochi) messi in evidenza, sarà ricordata per l’incredibile numero di cadute che l’hanno caratterizzata, superiore alle 10 ed in alcuni casi (Marc Marquez ed Aleix Espargaro) multipla per un singolo pilota. Questo a causa di condizioni atmosferiche molto particolari, con temperature più basse rispetto al venerdì ed un leggero vento che, evidentemente, ha comunque disturbato il lavoro dei piloti sulla pista di Austin.

A comandare la classifica è Maverick Viñales, uno dei pochi capaci di migliorare nella mattinata statunitense: lo spagnolo della Yamaha ha girato in 2:03.979, precedendo di 82 millesimi Marquez e di 3 decimi Daniel Pedrosa. Direttamente in Q2 andranno anche Johann Zarco, Cal Crutchlow, Valentino Rossi (staccato di 8 decimi), Andrea Dovizioso, Scott Redding, Jonas Folger ed Andrea Iannone (quest’ultimo tra i “caduti” della sessione mattutina).

Dovrà nuovamente transitare dalla Q1 Jorge Lorenzo, che ha chiuso 12° nella combinata scivolando anch’egli nel finale, quando aveva montato pneumatici utili per tentare un time attack. Da segnalare, infine, l’infortunio occorso al 21enne di Suzuki Alex Rins: il rookie spagnolo, a terra nell’ultima curva di Austin, si è procurato una lesione al polso sinistro, e rientrerà in breve tempo in Europa per essere operato.

CLASSIFICA COMBINATA DELLA MOTOGP (TOP 10):

1° Viñales (Spagna-Yamaha) 2:03.979

2° Marquez (Spagna-Honda) +0.082

3° Pedrosa (Spagna-Honda) +0.317

4° Zarco (Francia-Yamaha) +0.368

5° Crutchlow (Gran Bretagna-Honda) +0.698

6° Rossi (Italia-Yamaha) +0.827

7° Dovizioso (Italia-Ducati) +0.851

8° Redding (Gran Bretagna-Ducati) +0.977

9° Folger (Germania-Yamaha) +1.054

10° Iannone (Italia-Suzuki) +1.163

davide.brufani@oasport.it