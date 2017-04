Anche 'il rivale' Jorge Lorenzo omaggia Rossi: "Valentino è un esempio per tutti"

" Valentino primo è una sorpresa per tutti, ma anche la dimostrazione che in MotoGP può vincere chi è più regolare. Gli dico bravo e di godersi questo momento, a 38 anni è un esempio per tutti i piloti" (Jorge Lorenzo) "

Quando i complimenti te li fa chi ti conosce o lavora fianco a fianco da una vita fa piacere se gli endorsment però arrivano dal rivale di sempre, quello con cui ti sei scornato per quasi 10 anni nello stesso box e ti ha pure portato via un titolo mondiale che ancora a ripensarci ci resti male, beh, c’è più gusto.

Valentino Rossi dopo Austin è tornato leader della MotoGP contro ogni pronostico, c’è riuscito nonostante una preseason orrenda e nonostante Marquez e Vinales abbiano, rispettivamente, portato a casa due e una vittoria. Il Dottore però con la costanza, la caparbietà e la calma, che non a caso è la virtù dei forti, è riuscito a tornare in vetta solitaria alla classifica generale dopo 532. “Una piccola rivincita personale, come girare pagina dopo avere passato un periodo brutto” ha dichiarato l’highlander di Tavullia a chi glielo ha fatto notare.

Rispetto al 2016 ha 26 punti in più e tutto lascia presagire che il bello debba ancora venire. Già perché a maggio si torna in Europa dove Valentino ha costruito la propria leggenda e fatto incetta di vittorie e imprese. Per i giovani una brutta notizia, il vecchietto non molla niente… Anche quest’anno chiunque vorrà aggiudicarsi il titolo dovrà fare i conti con Vale Rossi.