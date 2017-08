Angel Nieto non ce l'ha fatta: è morto a 70 anni, motociclismo in lutto

Il destino beffardo che pochi mesi fa si è accanito su Nicky Hayden, torna a far visita a un grande del motociclismo. Si tratta di Angel Nieto, 13 volte campione iridato tra 50cc e 125cc, tradito da un banale incidente di quad, mentre si trovava a Ibiza. Lo scorso 26 luglio era entrato in ospedale in condizioni molto gravi. E, nella giornata odierna, si è verificato un peggioramento che ne ha causato il decesso a 70 anni.

Nella mattinata odierna, l’equipe medica che seguiva la leggenda delle moto era impegnata nel tentativo di risvegliarlo dal coma farmatologico. Purtroppo, però, la procedura è stata bruscamente interrotta da un improvviso edema cerebrale. Un problema che si è rivelato fatale e ha comportato la morte di Nieto già nel tardo pomeriggio.

" Nieto? Ho un gran rapporto con lui e conosco molto bene i suoi figli, perché ho passato molto tempo con loro. Si tratta di una persona umile e semplice nonostante il grande carisma e le vittorie. La cosa più incredibile è la sua energia, incredibile per un uomo di 70 anni. Del resto, sua madre ha da poco compiuto 100 anni... Mi ricordo ancora quando una decina di anni fa sono andato a trovarlo a Ibiza e siamo usciti a far festa assieme. Alle 5 del mattino io ero distrutto, ma lui voleva continuare. La sua vitalità era qualcosa di straordinario. Era addirittura meglio come persona che come pilota. - Valentino Rossi in conferenza stampa nel pomeriggio "

Il mondo dello sport perde un altro mito, secondo soltanto a Giacomo Agostini per titoli vinti. Personaggio molto amato anche dai piloti odierni, in primis Valentino Rossi. Un mito autentico, anche nella superstizione che lo portava a dire di aver vinto non 13 mondiali, ma 12 + 1.