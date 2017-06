Bianca Atzei scrive a Biaggi: "Forza Max. Sei la persona più tenace e forte che conosca"

Continua ad essere stazionario il quadro clinico di Max Biaggi, ricoverato in terapia intensiva all'Ospedale San Camillo di Roma dopo l’incidente di venerdì scorso sulla pista ‘Sagittario’ di Latina, durante le prove per gli internazionali di Supermoto. Il sei volte campione del mondo 250 e SBK resta in prognosi riservata dopo l’intervento per posizionare il drenaggio toracico, perfettamente riuscito.

Max nella sua battaglia continua ad essere circondato dall’affetto di amici, fans, parenti e cari. Ad incoraggiare il ‘Corsaro’ con un dolcissimo post sul proprio profilo Instagram ci ha pensato anche la fidanzata di Biaggi, Bianca Atzei che ha sottolineato le doti di combattente del campione romano e si augura di poterlo riabbracciare presto

" Ho ritrovato questa foto stanotte mentre non riuscivo a dormire. Sei la persona più forte e tenace che conosca. Sei un combattente. Hai tantissime persone che ti stimano e ti vogliono bene. Il desiderio più grande è quello di vederti fuori dalla terapia intensiva. Attualmente stai lottando con il tuo polmone ma c'è tanta positività. Solo tanto amore e coraggio per te "