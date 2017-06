Canet più veloce nelle seconde libere della Moto3 in Catalogna

Aron Canet è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna, settimo appuntamento del Motomondiale classe Moto3. Sul circuito di Montmelò lo spagnolo (Estrella Galicia 0,0) ha fermato il cronometro su 1'54.257 precedendo di 287 millesimi Romano Fenati (Marinelli Rivacold Snipers) e di 351 millesimi lo spagnolo Joan Mir (Leopard Racing). Quarto e quinto tempo per la coppia SKY Racing Team VR46 formata da Nicolò Bulega, in ritardo di 427 millesimi, e Andrea Migno (+0.633), fresco del trionfo al Mugello. In top ten anche Enea Bastianini (Estrella Galicia 0,0), settimo a 716 millesimi, e Marco Bezzecchi (CIP), decimo con un ritardo di 813 millesimi. Undicesimo tempo per Niccolò Antonelli (Red Bull KTM Ajo), 823 millesimi più lento rispetto a Canet.