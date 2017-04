Capirossi: "Quando Rossi si ritirerà soffriremo, ma poi ne troveremo un altro"

" Nell'immediato soffriremo, ma poi ne troveremo un altro. "

È questa l'opinione di Loris Capirossi in merito al momento in cui Valentino Rossi deciderà di lasciare il motociclismo.

"A livello mediatico italiano qualcosa mancherà perché Valentino ha un seguito incredibile di tifosi. Ma si diceva così anche quando Agostini doveva smettere - ha spiegato l'ex pilota ai microfoni di 'Tutti convocati' su Radio24 -. Poi arrivano nuovi talenti e nuovi piloti, anche visi simpatici, che gli danno gas. È una ruota che gira. Altrimenti lo facciamo correre fino ad ottant'anni...", ha scherzato.

Lorenzo? Non va bene per la Ducati

'Capirex' ha poi analizzato il momento della Ducati: "Mi metto nei panni di Lorenzo e secondo me si aspettava senza dubbio una Ducati diversa, non quella che ha trovato. La Ducati è una moto competitiva ma con alti e bassi: negli ultimi anni l'abbiamo vista competitiva su alcune piste, ma su altre no. Sulle piste in cui soffre bisogna guidarla con cattiveria e questa cattiveria Lorenzo non ce l'ha. Lorenzo è un pilota velocissimo, un pilota pulitissimo, però la Ducati ha bisogno di un pilota 'ignorante' come dicono in Romagna. Dovizioso in parte è un 'ignorante', Lorenzo no".

Jorge Lorenzo sulla griglia di partenza del GP di Austin, 2017 (Getty Images)Getty Images

Marquez-Viñales, una rivalità di lunga data

"Marquez-Viñales? Devo dire che c'è una rivalità non da poco tra loro due, perché c'è una storia alle spalle: sono rivali da quando erano bambini e tanto più sembra che da bambini Viñales fosse più forte di Marquez. Adesso stiamo parlando di due talenti incredibili, chiaramente Marquez non ha nulla da dimostrare perché di titoli ne ha vinti 3. Invece Viñales è arrivato di prepotenza, ha cominciato subito a fare sul serio, ed è bello che la rivalità ci sia, l'importante è che sia correttezza in pista".

Maverick Viñales e Marc Marquez durante il GP di Doha, 2017 (Getty Images)Getty Images

Le chanche di Valentino Rossi

"Di questa rivalità - ha evidenziato - può godere il nostro Valentino Rossi, che non è in testa alla classifica per caso. Sta andando davvero fortissimo, a 38 anni sta dimostrando di avere una scorza e un carattere veramente forte. Quest'anno probabilmente gli manca un pizzico di velocità per inserirsi nella lotta tra Marquez e Vinales. Non sempre si può inserire, in qualche occasione sarà li insieme a loro a giocarsi la vittoria, potrà portare a casa qualche successo, ma l'importante è non fare gli errori che ha commesso l'anno scorso, deve essere costante e portare a termine tutte le gare, tutti i risultati, e alla fine, quando si metteranno insieme tutti i punti, si vedrà...".