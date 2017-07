Danilo Petrucci rinnova con la Ducati! Sarà con il Team Pramac nel 2018: giornata memorabile

Giornata memorabile per Danilo Petrucci che non solo ha conquistato la seconda posizione sulla griglia di partenza del GP di Germania ma ha soprattutto rinnovato il contratto con la Ducati. Il ternano, infatti, ha firmato con la scuderia di Borgo Panigale per correre anche nel 2018 con il Team Pramac. Petrucci era diventato il pezzo pregiato del motomercato, nel pieno di una stagione che lo sta lanciando (secondo la scorsa settimana ad Assen e due podi nelle ultime tre gare) ma la Ducati ha subito pensato di brindarlo. Avrà ancora lo status di pilota ufficiale anche se sarà nel team di Paolo Campinoti. Ancora da definire invece il suo compagno di squadra: Scott Redding non rinnoverà e dunque si pensa a Jack Miller oppure a Tito Rabat.