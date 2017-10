Defezione in Giappone: Jack Miller non ci sarà

Jack Miller non partirà per Motegi. Il GP del Giappone perde infatti un pezzo, dato che il pilota della Honda si è infortunato durante un allenamento di trial, riportando la frattura della tibia destra. Immediatamente operato per ridurre la frattura, ora Miller ha nella gamba una placca metallica e otto viti. L'obiettvo per lui è di tornare a Phillip Island.