Dovizioso: "In Germania per fare il massimo, la leadership non cambierà mio modo di correre"

Milano, 28 giu. (LaPresse) - "Il Sachsenring è una pista che in passato ci ha creato qualche difficoltà, ma è stata appena riasfaltata e quindi sarà tutta da scoprire. Come sempre bisognerà valutare il comportamento delle gomme, soprattutto in questo caso visto che qui nessuno ha potuto provare con il nuovo asfalto". Una settimana dopo il Dutch TT di Assen, dove Andrea Dovizioso ha conquistato la testa del campionato grazie alla quinta posizione, il Ducati Team si trasferisce al Sachsenring, 650 chilometri a est, in Germania, per affrontare il nono appuntamento stagionale, giro di boa del campionato 2017. La pista sassone è uno dei circuiti più corti e lenti del calendario e per quasto insidioso e impegnativo. Una delle sue caratteristiche peculiari è il senso di marcia anti-orario, oltre alla presenza di alcune curve quasi tutte a sinistra. Qui Dovizioso è riuscito a centrare due volte il podio nella classe regina: terzo nel 2012 e lo stesso risultato la stagione scorsa. "Arrivare in Germania da leader del mondiale mi da molta soddisfazione ma non cambierà il mio modo di correre perché, anche nel passato, non ho mai gareggiato per la gara singola ma sempre in ottica campionato - ha detto il pilota forlivese - cercheremo pertanto di lavorare bene anche qui in Germania per provare a raccogliere il miglior risultato possibile domenica in gara”.