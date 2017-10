Dovizioso kriptonite per Marquez: due successi all'ultima curva, si continua a sognare

" Siamo in una buona situazione, se vinciamo il mondiale sarà straordinario, se no sarà comunque una bella stagione. Questo ci porta a lavorare ogni fine settimana con serenità, a concentrarci su tutti i dettagli e in gara questo fa la differenza in MotoGP "

Questo è un piccolo estratto dell'intervista a caldo post gara ad Andrea Dovizioso. Una gara maestosa a Motegi, una vittoria fantastica che lo rilancia in ottica mondiale. Certo, i punti di distacco rispetto a Marquez rimangono ben 11, ma come è arrivato questo successo dimostra che la lotta è ancora apertissima. Quattro gare alla fine, quattro battaglie da goderci dalla prima all'ultima curva, ormai decisiva. Una cosa è certa: con questo Dovizioso si può veramente sognare.

Ducati rider Andrea Dovizioso of Italy (L) is congraturated by Honda rider Marc Marquez of Spain (R) at the parc ferme during the MotoGP Japanese Grand Prix at Twin Ring Motegi circuit in Motegi, Tochigi prefecture on OctoberGetty Images

I dettagli fanno la differenza

" Dovizioso è una sorpresa per il campionato, nessuno se lo aspettava, lui è un lavoratore, e quello che ha fatto se lo è meritato "

Queste sono parole di Marquez. Il Cabroncito ha fatto i complimenti al Dovi, definendolo un "gran lavoratore". Grazie alla cura maniacale per i dettagli Dovizioso è riuscito a vincere cinque gare nel 2017 e a limitare i danni quando non ne aveva. Marquez è un alieno, venuto sulla terra per dominare oggi e i prossimi 10 anni. Per batterlo ci vuole la perfezione assoluta, Andrea ci è riuscito più volte.

Dovizioso kriptonite per Marquez

" Nello sport nessuno è imbattibile, nemmeno Marquez "

Il Dovi sorprende sempre di più, diventando quasi kriptonite per il Cabroncito spagnolo. Grazie alla sua guida analitica e alla sua freddezza nel prendersi i rischi, è riuscito a sconfiggere, di nuovo, Marc Marquez all'ultima curva. Dopo l'Austria la storia si ripete, e questo potrebbe essere determinante per il fituro: Marquez non è certo pilota da subire a livello psicologico, ma sicuramente gli dà fastidio essere battuto in questo modo, e sicuramente non vorrà che succeda di nuovo. E così potrebbe rischiare di più pur di battere l'alfiere della Ducati, arrivando all'errore.

I piloti più forti di questo mondiale

In tanti stanno omaggiando il Dovi, dicendo che sta facendo cosè straotosferiche con un mezzo assolutamente inferiore alla Honda. La verità non è proprio così. Spieghiamoci meglio: è Marquez che, alla sua maniera, sta mascherando tutte le difficoltà della casa giapponese. Alcuni dati importanti: Dovizioso ha più del doppio dei punti di Lorenzo (244 a 116), ancora di più su Petrucci. Per Marquez il divario è meno ampio (74 punti di vantaggio su Pedrosa, molti di più su Crutchlow), ma è sintomatico che all'arrivo a Motegi la seconda Honda al traguardo è stata quella di Tito Rabat, 15mo a oltre un minuto, mentre di Ducati in classifica ce n'erano a bizzeffe. Questo è segno di una Honda non certo perfetta, ma soprattutto è la dimostrazione che i due piloti stanno facendo la differenza, riescono ad ottenere il 110% con un mezzo non sempre a postissimo.

PILOTA MOTO PUNTI Marc Marquez Honda 244 Andrea Dovizioso Ducati 233 Dani Pedrosa Honda 170 Jorge Lorenzo Ducati 116 Danilo Petrucci Ducati 111 Cal Crutchlow Honda 92

Dovi come Stoner

" Dovi come Stoner? Non è dissacrante il paragone, perchè Dovizioso è in ottima forma, sta facendo cose fantastiche, per intelligenza, istinto, cattiveria e aggressività nelle fasi che servono "

Gigi Dall'Igna ha detto tutto con questa frase: scomodare un Dio come Stoner per la Ducati significa che il Dovi sta facendo l'impossibile e anche oltre. Casey è sempre stato l'intoccabile, era impossibile fare paragoni. Ma ora il parallelo Stoner-Dovizioso non ha nulla di "blasfemo", anzi: cinque successi in stagione sono tantissima roba, Stoner c'è riuscito per due annate a fare qualcosa di simile con la Ducati, in una è arrivato il titolo, nell'altra ha finito secondo il campionato. Ora l'australiano fa parte dei tester Ducati, e sicuramente sarà utile nel preparare la gara di Phillip Island, il tracciato che più di tutti lo ha reso celebre. Purtroppo è un circuito che gira a sinistra, e sappiamo quanto Marquez sia pericoloso su questa tipologia di pista. Ma ormai Dovi e la Ducati hanno dimostrato di essere competitivi ovunque e in qualsiasi condizione. Non si parte battuti.