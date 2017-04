Franco Morbidelli: "Allenarsi con Rossi? Fantastico, come per un bambino farlo con Messi"

Un mese indimenticabile. 30 giorni per svoltare definitivamente una carriera e dimostrare di avere la stoffa del campione. Franco Morbidelli prima del 26 marzo scorso non aveva mai vinto una gara nel mondiale: domenica scorsa invece ad Austin si è portato a casa la terza vittoria in altrettante gare: diventando il primo pilota dai tempi di Daijro Kato a vincere i primi tre GP inaugurali della classe media. La fuga del 22enne italo-brasiliano sembra inarrestabile e alla Gazzetta dello Sport ha raccontato le proprie impressioni per questo magic moment e approfondito il rapporto con l’amico e mentore Valentino Rossi, che comanda la classifica generale del mondiale MotoGP dopo tre appuntamenti…

" Vale è il pilota più forte di tutti i tempi. Allenarsi con lui è fantastico, come un bambino che può farlo ogni giorno con Messi. Lo conosco da quando avevo 13 anni, all’inizio ti emozioni ma dopo un po’ dividi le due persone, il Vale pilota da quello che frequenti a casa e vedi al bar. E’ un amico, ma molto più grande di me e gli porto un grandissimo rispetto. Cosa significa far parte della sua Academy? Mi responsabilizza. Se una persona del calibro di Valentino Rossi crede in me in quel modo, vuol dire che ha visto qualcosa che nemmno io conoscevo. Un futuro da rivali in MotoGP? Ho non ci ho mai pensato. Sarebbe fantatistico girare in pista con lui, lottare con lui. "

"Di brasiliano ho i nervi distesi, di italiano la serietà sul lavoro"

Nella lunga intervista, Morbidelli rivive anche l’anno più complicato della sua giovane carriera il 2013: l’anno in cui ha perso il padre Livio, ex campione italiano e colui che gli ha trasmesso sin da piccolissimo la passione per la moto e la velocità…

" Mio papà mi ha insegnato tanto, soprattutto a essere serio nel lavoro. E con le persone a cui voglio bene. Dopo la sua scomparsa tanti si sarebbero persi, io mi sono quasi ritrovato. Il 2013 è stato molto brutto all’inizio, ma molto bello durante alla fine: primo campionato importante vinto e l’opportunità di correre nel Mondiale con due wild card in Moto2. Papà sarebbe stato molto felice per me. Ho un rapporto particolare con mio padre. Nei momenti importanti della vita ci parlo. Ci tengo a condividere con lui gioie e momenti particolari. "

Morbidelli ha poi approfondito l’importanza di essere figlio di due culture differenti…

" Avere due genitori di nazionalità diverse è stato bello. Di brasiliano credo di avere ereditato la tranquillità, il rilassamento, il seguire sempre l’onda. Di italiano invece ho la serietà nel lavoro. "