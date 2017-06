Franco Morbidelli dal 2018 correrà nella classe regina MotoGP

Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) dalla prossima stagione sarà un pilota della categoria regina del MotoGp.

Ad annunciare il passaggio dell'attuale leader della classe di mezzo il suo team, con il romano cresciuto a Tavullia che nella prossima stagione, fino al 2020 vestirà gli stessi colori. Morbidelli, attualmente il miglior talento del panorama motociclistico italiano e di scuola VR46 Academy, del 2016 è con il team Estrella chiudendo la scorsa stagione al quarto posto iridato nella Moto2 dopo una serie dei cinque podi consecutivi.

Il numero 21 ha poi aperto l'annata vincendo le prime tre gare e ora si trova in testa alla classifica generale con sette punti di vantaggio sul secondo; per lui, nel contratto, anche una opzione di rinnovo per una terza stagione. "È una bella notizia che arriva al punto giusto della stagione così che adesso posso concentrarmi al meglio sul campionato. Sono molto contento di arrivare in MotoGP. Sarà una bella sfida", ha dichiarato Morbidelli.