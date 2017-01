Frattura alla mano per Tito Rabat: il pilota spagnolo sarà operato

Sepang (Malesia), 31 gen. (LaPresse/Reuters) - Test MotoGp finiti per il pilota spagnolo Tito Rabat dopo l'incidente di oggi nella seconda giornata sul circuito di Sepang. Il pilota spagnolo della Honda si è fratturato la mano destra e dovrà essere operato. Portato all'ospedale di Putrajaya, a Rabat è stato riscontrato anche una lacerazione al ginocchio sinistro e un problema a due dita del piede sinistro. Il pilota spagnolo è caduto alla curva 11 sull'asfalto ancora bagnato per la pioggia. Rabat tornerà subito in Europa per essere operato nella speranza di recuperare per i prossimi test in Australia del 15 febbraio.