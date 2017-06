GP Catalogna, Romano Fenati vola su pista umida nelle prime libere

Un turno, molto probabilmente, poco utile ai centauri della Moto3, il primo disputato sul circuito del Montmelò (Spagna), settimo appuntamento del Mondiale 2017. In conseguenza del piccolo scroscio di pioggia, 30′ prima del semaforo verde delle FP1, l’asfalto bagnato/umido non ha dato modo ai piloti di esprimere la propria miglior prestazione. In questo senso, le libere 1 sono state funzionali ai ragazzi della minima cilindrata per conoscere il layout del tracciato catalano, modificato nel t4 dopo il tragico incidente di Luis Salom della stagione scorsa.

In queste condizioni il più rapido è stato Romano Fenati (Honda) in 2’06″206 a precedere lo spagnolo, leader del Mondiale, Joan Mir, sempre in sella alla moto di Tokyo, di 367 millesimi e Marco Bezzecchi (Mahindra) di 376 assai sorprendente. Un Fenati che, attendendo il momento migliore, ha siglato una serie di giri veloci per trovare confidenza con la pista modificata. Al quarto posto l’altra Mahindra di Lorenzo Dalla Porta, a testimonianza del grande potenziale di questa moto su un asfalto del genere. A chiudere la top10, tra i piloti italiani, Niccolò Antonelli (7°) in sella alla KTM del Team Ajo a 1″102 dalla vetta.

Fuori dai 10 Tony Arbolino (12°) della squadra di Paolo Simoncelli mentre il clan dello Sky Racing Team VR46, dopo aver monopolizzato la scena nei primi minuti, ha preferito limitare il proprio impegno per evitare rischi. Nicolò Bulega ha concluso in 16esima posizione mentre Andrea Migno, il vincitore del Mugello, si è piazzatto 22° davanti a Fabio Di Giannantonio, anch’egli molto prudente