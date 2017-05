GP Francia, Moto2: Bagnaia davanti a tutti nelle ultime libere

Le Mans (Francia), 20 mag. (LaPresse) - Francesco Bagnaia con 1.37.389 ha fatto segnare il miglior crono nelle ultime prove libere della Moto2 al Gran Premio di Francia di Le Mans. Secondo Franco Morbidelli che risponde al primato del venerdì di Lorenzo Baldassarri (Forward Racing). Il numero 21 del team EG 0,0 Marc VDS, primo in campionato cede al compagno di VR46 Academy e si ferma a 0.091. Per le qualifiche si preannuncia pertanto un duello tutto tricolore. Tempo fotocopia per Tom Luthi (CarXpert Interwetten) che costringe l’ottimo Luca Marini (Forward Racing) al quarto posto della tabella crono. Per Baldassarri, infine, una FP3 chiusa distante dai primi.