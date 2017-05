GP Francia, Moto2: Baldassari precede Morbidelli nelle prime libere

E’ grande Italia nelle prime prove libere della Moto2 in vista del GP di Francia di domenica con quattro nostri portacolori nelle prime quattro posizioni. La sessione se le aggiudica Lorenzo Baldassarri (Forward Kalex) con il tempo di 1:38.158 staccando il solito Franco Morbidelli (EG 0,0 Marc VDS Kalex) che piazza un buon 1:38.169 (autore anche di una scivolata innocua in curva 8). Terzo è Francesco Bagnaia (Sky Racing VR46) ad appena 157 millesimi, mentre quarto si è classificato Mattia Pasini (Italtrans Kalex) ad appena 205 millesimi.

Dopo la pattuaglia italiana, per completare la top ten troviamo Takaagi Nakagami (IDEMITSU Honda) a 304 millesimi, quindi Xavi Vierge (Tech3) a 351 millesimi, Dominique Aegerter (Kiefer Suter) che precede altri due italiani come Simone Corsi (Speed Up) e Luca Marini (Forward Kalex) a poco più di mezzo secondo, mente decimo è il vincitore del GP di Spagna, Alex Marquez (EG 0,0 Marc VDS Kalex) staccato di 6 decimi. Per quanto riguarda i contendenti al Mondiale, Thomas Luthi (CarXpert Kalex) è solamente sedicesimo a circa un secondo di distacco.

La sessione di Moto2 è stata l’unica della mattina che si è disputata con l’asfalto asciutto (a parte i primissimi minuti) e ha quindi espresso valori reali e interessanti. Ancora una volta Morbidelli appare l’uomo da battere, avendo girato su ottimi crono e con grande costanza, mentre i suoi rivali diretti, Marquez e Luthi sono ancora indietro. Quello che fa ben sperare noi italiani è pensare che, nelle prime dieci posizioni, ben sei sono nostri portacolori.

A questo punto vedremo questo pomeriggio come andrà la FP2 (ore 15.00) che, va detto, è a fortissimo rischio di pioggia.

ORDINE DI ARRIVO FP1 MOTO 2 GP DI FRANCIA: