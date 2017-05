GP Francia, Moto3: Martin precede Kent e Antonelli nelle seconde libere

Le prove libere 2 della Moto3 nel GP di Francia 2017 a Le Mans sono state caratterizzate da una pioggia intensa che, di fatto, ha reso la giornata interlocutoria, in quanto domani e domenica è previsto bel tempo.

Il più bravo a sfruttare le condizioni da bagnato è stato lo spagnolo Jorge Martin (Honda Del Conca Gresini), autore di un ottimo crono in 1’52″716, ben 579 millesimi davanti a Danny Kent. Il britannico, campione del mondo in questa categoria nel 2015, ha ricevuto una wild-card dal team Red Bull Ajo (Ktm) per gareggiare in questo appuntamento transalpino, lui che solitamente milita in Moto2 con la Suter (con risultati finora modesti). Completa la prima fila virtuale l’italiano Niccolò Antonelli (Red Bull Ktm Ajo), cui evidentemente ha fatto bene l’arrivo di uno stimolo come quello di Kent.

Quarta piazza per il giapponese Tatsuki Suzuki (Honda Sic58) a 0.764 dalla vetta, subito davanti ai centauri nostrani Fabio Di Giannantonio (Honda Del Conca Gresini) e Nicolò Bulega (Ktm Sky VR46). Nella top10 sono finiti anche Mauro Bezzecchi (Mahindra CIP) ed Andrea Migno (Ktm Sky VR46), rispettivamente ottavo e nono.

Lo spagnolo Joan Mir e Romano Fenati, primo e secondo nella generale, hanno preferito non prendersi eccessivi rischi, chiudendo in tredicesima e quattordicesima piazza.

LA CLASSIFICA DELLE PROVE LIBERE 2 DI MOTO3 NEL GP DI FRANCIA A LE MANS

1 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 205.8 1’52.716

2 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 207.6 1’53.295 0.579 / 0.579

3 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 202.9 1’53.347 0.631 / 0.052

4 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 206.4 1’53.480 0.764 / 0.133

5 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 204.7 1’53.553 0.837 / 0.073

6 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 202.7 1’53.722 1.006 / 0.169

7 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 202.8 1’53.875 1.159 / 0.153

8 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 203.6 1’53.894 1.178 / 0.019

9 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 207.3 1’54.004 1.288 / 0.110

10 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 202.7 1’54.054 1.338 / 0.050

11 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 203.0 1’54.086 1.370 / 0.032

12 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 202.0 1’54.115 1.399 / 0.029

13 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 205.5 1’54.128 1.412 / 0.013

14 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 206.8 1’54.231 1.515 / 0.103

15 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 202.6 1’54.386 1.670 / 0.155

16 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 208.0 1’54.455 1.739 / 0.069

17 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 205.1 1’54.519 1.803 / 0.064

18 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 201.3 1’54.578 1.862 / 0.059

19 75 Albert ARENAS SPA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 202.2 1’54.671 1.955 / 0.093

20 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 203.7 1’54.771 2.055 / 0.100

21 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 206.1 1’54.958 2.242 / 0.187

22 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 204.4 1’55.165 2.449 / 0.207

23 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 202.4 1’55.223 2.507 / 0.058

24 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 203.1 1’55.351 2.635 / 0.128

25 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 201.9 1’55.379 2.663 / 0.028

26 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 204.1 1’55.533 2.817 / 0.154

27 6 Maria HERRERA SPA AGR Team KTM 204.8 1’55.550 2.834 / 0.017

28 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 202.2 1’55.588 2.872 / 0.038

29 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 200.2 1’56.274 3.558 / 0.686

30 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 202.5 1’57.276 4.560 / 1.002

31 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 203.4 1’58.049 5.333 / 0.773

32 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 201.7 1’58.720 6.004 / 0.671