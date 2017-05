GP Francia, MotoGP: Marc Marquez davanti a tutti nel warm-up

Diciassette piloti in otto decimi. Regna l’equilibrio a Le Mans, e anche il Warm-up del GP di Francia di questa mattina lo ha confermato. Il miglior tempo lo ha fissato Marc Marquez (Honda) in 1:33.049, ma i rivali sono tutti vicinissimi. Al secondo posto troviamo la prima delle Yamaha, le moto più competitive sul tracciato francese, con Jonass Folger (Tech3) ad appena 21 millesimi dal campione del Mondo in carica, davanti al suo compagno di scuderia e padrone di casa, Johann Zarco a poco più di un decimo. A breve distanza si è classificato il poleman di ieri, Maverick Vinales (1:33.210), davanti alle redivive Ducati (ufficiali e non) di Danilo Petrucci, Scott Redding e Andrea Dovizioso (a poco meno di tre decimi dalla vetta). In ottava posizione ha concluso Valentino Rossi (Yamaha) con il tempo di 1:33.353, ma il pesarese, specialmente con la prima moto utilizzata, ha messo in mostra una confidenza ed un ritmo davvero interessanti. Al “Dottore” non capitava da diversi GP di trovarsi così bene con la sua M1 e non dover rincorrere i primi lungo tutto il corso del fine settimana. Decimo posto per Andrea Iannone (Suzuki) in 1:33.434, davanti ad un Dani Pedrosa che partirà dalle retrovie, ma che ha messo in mostra un buon passo gara. Chi sta soffrendo più di tutti è Jorge Lorenzo (Ducati) che, dopo un sabato da incubo, non fa meglio della quindicesima posizione a 7 decimi da Marquez. Si annuncia grande battaglia a Le Mans quest’oggi (il via alle ore 14.00) con tanto equilibrio e pneumatici che faranno la differenza, specialmente in avvio. Chi rischierà la soluzione Soft dovrà provare a portarla il più avanti possibile lungo il corso del GP (e per quanto visto non sarà impossoibile) ma, almeno sulla carta, sembrano favoriti Vinales e Rossi, come dimostrato ieri nelle qualifiche. Attenzione anche ad uno Zarco che vorrà fare bene davanti al proprio pubblico ed a Redding, davvero in palla in questo fine settimana transalpino.

ORDINE D’ARRIVO WARM-UP GP FRANCIA MOTOGP: