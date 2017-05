GP Francia, Sylvain Guintoli sostituirà Alex Rins a Le Mans

Alex Rins, già costretto a saltare il GP di Spagna in programma nel week-end che sta per arrivare, non prenderà parte nemmeno al quinto round del Mondiale MotoGp 2017, previsto nel fine settimana del 19-21 Maggio in Francia, sullo storico tracciato di Le Mans. Il 21enne spagnolo di Suzuki, infortunatosi nel corso del terzo turno di libere del Gp delle Americhe ad Austin, è stato operato pochi giorno dopo l’appuntamento negli Stati Uniti in quel di Barcellona, per ridurre l’infortunio patito al polso sinistro, ed è in fase di riabilitazione, con tempi di recupero stimati in 6/8 settimane.

A differenza di quanto non accadrà a Jerez, laddove a sostituirlo sarà il collaudatore giapponese Takuya Tsuda, in Francia verrà impiegato al suo posto il “beniamino” di casa, il 34enne transalpino Sylvain Guintoli. Il campione del mondo Superbike 2014, attualmente impegnato con la casa di Hamamatsu nel campionato Superbike inglese, tornerà così nella top class del Motomondiale, da cui manca dal 2011 (laddove fece una breve apparizione con Ducati), mentre addirittura dal 2008 a tempo pieno. Per cercare di arrivare quanto più pronto possibile all’appuntamento, per Guintoli è stata prevista la partecipazione ad una giornata di test il prossimo martedì, sempre sulla pista spagnola su cui il Mondiale girerà a partire da domani.

