GP Germania, Moto2: Fuligni sostituisce Baldassarri

A seguito dell'incidente avvenuto durante la sessione di qualifica del Gran Premio d'Olanda ad Assen, il pilota della Moto2 Lorenzo Baldassarri ha riportato un trauma cranico e una frattura della caviglia destra. Dopo gli approfonditi esami effettuati presso l'Ospedale 'Universitair Medisch Centrum' di Groningen, il giovane si sottoporrà oggi ad un intervento operatorio per ridurre la frattura del malleolo mediale della caviglia destra. Lo comunica il Forward Racing Team. Sarà il dottore Giannicola Lucidi a condurre l'intervento, che valuterà insieme alla sua squadra medica se l'inserimento di alcune viti potrà essere una scelta positiva al fine di consentire al ventenne di iniziare al più presto la fase di recupero in vista del Gran Premio della Repubblica Ceca. A causa delle lesioni riportate Baldassarri non parteciperà al nono appuntamento di stagione del Campionato del Mondo Moto2, che avrà luogo questo week end al Sachsenring, in Germania. Federico Fuligni, pilota del Forward Racing Junior Team nel Campionato Europeo FIM CEV Moto2 sarà il compagno di Luca Marini nel box Forward.